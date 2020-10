Vidéo : Un adolescent se place devant une caméra pendant le vol d'un colis Posté par Koreus

Un adolescent se place devant une caméra pour cacher son complice pendant le vol d'un colis.



Vidéo (31s) : Se placer devant une caméra pendant un vol





Vidéo : Voleur de sac, un métier à haut risque Vidéo : Voleurs de télé pas très doués Vidéo : Régis cambriole une maison Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3648 Karma: 15048 Re: Un adolescent se place devant une caméra pendant le v... 13 Tiens, c'est malin, je vais cacher ce crime en montrant bien ma tronche face caméra ! Vassili44 Je m'installe Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 247 Karma: 197 Re: Un adolescent se place devant une caméra pendant le v... 5



Et puis finalement la commande c'était ça.

15 commentaires Auteur Conversation Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3648 Karma: 15048 Re: Un adolescent se place devant une caméra pendant le v... Re: Un adolescent se place devant une caméra pendant le v... 13 Tiens, c'est malin, je vais cacher ce crime en montrant bien ma tronche face caméra ! TheLord Je masterise ! Inscrit le: 28/12/2008 Envois: 3970 Karma: 2581 Re: Un adolescent se place devant une caméra pendant le v... Re: Un adolescent se place devant une caméra pendant le v... 4 zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 824 Karma: 2595 Re: Un adolescent se place devant une caméra pendant le v... Re: Un adolescent se place devant une caméra pendant le v... 1 Pourtant le plan était sans faille. Dommage CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14473 Karma: 18068 Re: Un adolescent se place devant une caméra pendant le v... Re: Un adolescent se place devant une caméra pendant le v... 2 Vassili44 Je m'installe Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 247 Karma: 197 Re: Un adolescent se place devant une caméra pendant le v... Re: Un adolescent se place devant une caméra pendant le v... 5



PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10975 Karma: 10268 Re: Un adolescent se place devant une caméra pendant le v... Re: Un adolescent se place devant une caméra pendant le v... 0 Wow, des génies ! MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1143 Karma: 1834 Re: Un adolescent se place devant une caméra pendant le v... Re: Un adolescent se place devant une caméra pendant le v... 1 Ils auraient pu aussi piquer le paillasson pour le fumer tellement ils sont cons ! guymen Je m'installe Inscrit le: 5/11/2016 Envois: 253 Karma: 338 Re: Un adolescent se place devant une caméra pendant le v... Re: Un adolescent se place devant une caméra pendant le v... 4 après le célébrissime et dégueulasse 2girls1... voici encore plus effroyable avec 3guys1neuron LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3354 Karma: 8306 Re: Un adolescent se place devant une caméra pendant le v... Re: Un adolescent se place devant une caméra pendant le v... 1 Red is acting like a sus... Citation : tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2304 Karma: 2926 Re: Un adolescent se place devant une caméra pendant le v... Re: Un adolescent se place devant une caméra pendant le v... 1 c'est pas possible c'est une blague !! On peu pas être aussi con ! Schau Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1452 Karma: 1332 Re: Un adolescent se place devant une caméra pendant le v... Re: Un adolescent se place devant une caméra pendant le v... 0 - Hey, va devant la caméra pour me cacher pendant que je vole le colis!

- Mais... ils vont voir qu'on vient de passer avant... ça sert à rien...

- Si si, fais moi confiance! deepnofin Je m'installe Inscrit le: 21/4/2015 Envois: 117 Karma: 138 En ligne ! Re: Un adolescent se place devant une caméra pendant le v... Re: Un adolescent se place devant une caméra pendant le v... 0 Ca mfait penser à une vidéo CCTV où un gars passe devant une moto stationnée, il monte dessus pour la voler, s'aperçoit qu'il est filmé, part et revient 2min plus tard avec un sac sur la tête, puis vole la moto... Du grand art ! ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 893 Karma: 1284 Re: Un adolescent se place devant une caméra pendant le v... Re: Un adolescent se place devant une caméra pendant le v... 2 Barbatos



Bon ils sont cons c'est sur (forcément c'est des voleurs), mais je pense qu'ils ont pas grillé que c'était une caméra, ils ont du pensé que c'était un simple judas donc qu'ils ne seraient pas trahis par Judas !



Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5192 Karma: 4916 Re: Un adolescent se place devant une caméra pendant le v... Re: Un adolescent se place devant une caméra pendant le v... 0 @tryfax

Si, mais ils font de la politique pour des plus cons qu'eux (nous). Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3950 Karma: 5983 Re: Un adolescent se place devant une caméra pendant le v... Re: Un adolescent se place devant une caméra pendant le v... 0

