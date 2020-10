Vidéo : La transition à la batterie du morceau « In The Air Tonight » avec 99 toms Posté par Avaruus

Le batteur Jared Falk joue la transition à la batterie de la chanson « In The Air Tonight » avec 99 toms.



Vidéo (1mn20s) : « In The Air Tonight » avec 99 toms





Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3357 Karma: 8309 Re: La transition à la batterie du morceau « In The Air T... Re: La transition à la batterie du morceau « In The Air T... 2 The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.



vais regarder sur YT du coup...



Edit: après avoir vu la vidéo... mouais... Citation :vais regarder sur YT du coup...Edit: après avoir vu la vidéo... mouais... Spartak Je suis accro Inscrit le: 23/4/2006 Envois: 709 Karma: 804 Re: La transition à la batterie du morceau « In The Air T... Re: La transition à la batterie du morceau « In The Air T... 0 Fascinant ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 895 Karma: 1295 Re: La transition à la batterie du morceau « In The Air T... Re: La transition à la batterie du morceau « In The Air T... 0



Ensuite t'es un peu :

Les 2 - 3 premières transitions : OKEnsuite t'es un peu : voirloup Je m'installe Inscrit le: 20/5/2014 Envois: 470 Karma: 326 Re: La transition à la batterie du morceau « In The Air T... Re: La transition à la batterie du morceau « In The Air T... 0 Je ne sais pas si c' est une manie d' aimer les arrondis , mais pourquoi s' être arrêté à 99 ? CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14476 Karma: 18081 Re: La transition à la batterie du morceau « In The Air T... Re: La transition à la batterie du morceau « In The Air T... 1



Le prix du matos au fil des secondes Le prix du matos au fil des secondes CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14476 Karma: 18081 Re: La transition à la batterie du morceau « In The Air T... Re: La transition à la batterie du morceau « In The Air T... 2

@voirloup

Je ne sais pas si c' est une manie d' aimer les arrondis , mais pourquoi s' être arrêté à 99 ?



Il faut 4 toms pour faire Badam, Badam, Badam dam, et il finit sur le tom basse de sa batterie. C'eût été galère de rajouter un tom basse de plus que le sien. Citation :Il faut 4 toms pour faire Badam, Badam, Badam dam, et il finit sur le tom basse de sa batterie. C'eût été galère de rajouter un tom basse de plus que le sien. Fanfwe Je viens d'arriver Inscrit le: 3/7/2013 Envois: 20 Montage Montage 0 C'est bien évidemment un montage.

A 0:42 il laisse tomber la baguette de sa main gauche. Il la retrouve miraculeusement dans la séquence qui suit. _Servietsky_ Je masterise ! Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 2998 Karma: 3968 Re: La transition à la batterie du morceau « In The Air T... Re: La transition à la batterie du morceau « In The Air T... 3 Ça casse pas 99 pattes à un canard ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 895 Karma: 1295 Re: Montage Re: Montage 3 @Fanfwe



T'es sur que c'est pas juste un effet d'optique accentué par le fait qu'il a une baguette dans l'cul enfin dans sa poche arrière ?



Edit : en vitesse 0,25x sur Youtube, tu verras qu'il ne lâche pas de baguette. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3951 Karma: 5987 Re: La transition à la batterie du morceau « In The Air T... Re: La transition à la batterie du morceau « In The Air T... 3 C est beaucoup s emmerder pas grand chose quand meme.. MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1144 Karma: 1838 Re: La transition à la batterie du morceau « In The Air T... Re: La transition à la batterie du morceau « In The Air T... 0 Il a aussi une batterie de cuisine mais pas de piano. Bon, Falk Jared de déconner.

TADAAAAAAAA ! ZIMMM ! BOUM !!! faconnable Je m'installe Inscrit le: 24/6/2017 Envois: 142 Karma: 296 Re: La transition à la batterie du morceau « In The Air T... Re: La transition à la batterie du morceau « In The Air T... 0 J'me suis arrêté au 42. gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 2538 Karma: 2117 Re: La transition à la batterie du morceau « In The Air T... Re: La transition à la batterie du morceau « In The Air T... 0 @Jinroh Sans doute sponsorisé par le marchand de toms du quartier, qui en avait 99 sur le bras. gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 172 Karma: 224 Re: Montage Re: Montage 1

@Fanfwe

C'est bien évidemment un montage.

A 0:42 il laisse tomber la baguette de sa main gauche. Il la retrouve miraculeusement dans la séquence qui suit.



Illusion d'optique, c'est la baguette qu'il a dans sa poche arrière que l'on voit Citation :Illusion d'optique, c'est la baguette qu'il a dans sa poche arrière que l'on voit Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3650 Karma: 15073 Re: La transition à la batterie du morceau « In The Air T... Re: La transition à la batterie du morceau « In The Air T... 0 J'ai cru halluciner en voyant le nom du type. J'ai passé un an dans une fac aux USA et un de mes collocs s'appellait Jared Falk... c'était un musicos aussi, mais plutôt branché gratte... me suis demandé une seconde s'il s'était pas reconverti dans la batterie... mais c'est pas lui. Juste un homonyme.