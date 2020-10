Vidéo : Un cinéma personnel en mode futuriste Posté par Skwatek

Un homme a fait un cinéma secret dans sa maison qui donne l'impression d'être dans un vaisseau spatial.







Vidéo (1mn12s) : Cinéma personnel futuriste





apsylon Je viens d'arriver Inscrit le: 5/8/2016 Envois: 57 Karma: 200 Re: Un cinéma personnel en mode futuriste Re: Un cinéma personnel en mode futuriste 1 Il a pas fait semblant mais ça rend bien! Sacré boulot. lechatpotte Je viens d'arriver Inscrit le: 6/5/2014 Envois: 60 Karma: 101 Re: Un cinéma personnel en mode futuriste Re: Un cinéma personnel en mode futuriste 1 Ce mec devrait faire des escape game Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 5910 Karma: 2430 Re: Un cinéma personnel en mode futuriste Re: Un cinéma personnel en mode futuriste 0 Jolie et bravo.



Facture d'électricité :0 Fafoune Je m'installe Inscrit le: 12/10/2012 Envois: 236 Karma: 331 Re: Un cinéma personnel en mode futuriste Re: Un cinéma personnel en mode futuriste 0



PS: lunettes anti lumière bleu conseillé Wow magnifique! ça doit être vraiment cool d'avoir ce genre d'endroit chez soit.PS: lunettes anti lumière bleu conseillé ahahah Je viens d'arriver Inscrit le: 25/2/2019 Envois: 45 Karma: 134 En ligne ! Re: Un cinéma personnel en mode futuriste Re: Un cinéma personnel en mode futuriste 0 Et on parle de l'impact carbone.. Le mec prend une fusée à chaque fois qu'il matte un film bidoop Je suis accro Inscrit le: 31/7/2005 Envois: 966 Karma: 337 Re: Un cinéma personnel en mode futuriste Re: Un cinéma personnel en mode futuriste 0 Cheap & Beauf de Gaumont-Pâté ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 896 Karma: 1315 Re: Un cinéma personnel en mode futuriste Re: Un cinéma personnel en mode futuriste 0 Sa femme doit être très tolérante ! Ou alors il l'a abandonné dans l'espace. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3359 Karma: 8313 Re: Un cinéma personnel en mode futuriste Re: Un cinéma personnel en mode futuriste 0 Juste dommage qu'il habite dans un quartier aussi malfamé pour être obligé de mettre des lumières bleues partout contre les drogués