Vidéo : Comment regarder un match de football en dînant avec sa copine Posté par Skwatek

Un homme regarde un match de football tout en dînant en tête-à-tête avec sa copine dans un restaurant.







Vidéo (10s) : Regarder un match de foot au restaurant avec sa copine





* Tant qu'à être lourd... *

* Tant qu'à être lourd... * Vilkas Je viens d'arriver Inscrit le: 20/4/2019 Envois: 35 Karma: 70 Re: Comment regarder un match de football en dînant avec ... Re: Comment regarder un match de football en dînant avec ... 1 Stop !

Y'a un but

Regarde moi !

Non ne bouge pas !!!

...

C'était sympa cette soirée, on devrait aller plus souvent au restaurant pour passer du temps ensemble, c'est fatiguant toutes ces distractions inutiles du quotidien qui nous éloignent ... exoskeleton Je suis accro Inscrit le: 10/7/2013 Envois: 849 Karma: 1067 Re: Comment regarder un match de football en dînant avec ... Re: Comment regarder un match de football en dînant avec ... 4 Ahah c'est drôle !









Non j'déconne, c'est beauf et misogyne. Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21236 Karma: 17435 Re: Comment regarder un match de football en dînant avec ... Re: Comment regarder un match de football en dînant avec ... 3



Vous navigateur est trop vieux Faut éviter de faire ce genre de rendez-vous avec Mohamed Henni par contre. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2351 Karma: 5310 Re: Comment regarder un match de football en dînant avec ... Re: Comment regarder un match de football en dînant avec ... 1 il existe une version avec un post it sur le front avec le prénom de la nénette.



bref beauf pas marrant. Djizeusse Je suis accro Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 604 Karma: 1065 Re: Comment regarder un match de football en dînant avec ... Re: Comment regarder un match de football en dînant avec ... 0 @GratGratGrat Je ne suis pas certain qu'entre un match de foot et un film de boules, ce soit le match de foot le plus relou.. Kanpindon Je suis accro Inscrit le: 2/1/2017 Envois: 1263 Karma: 865 Re: Comment regarder un match de football en dînant avec ... Re: Comment regarder un match de football en dînant avec ... 0 C'est le moment parfait pour faire un headshot sur la table. kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1810 Karma: 3021 Re: Comment regarder un match de football en dînant avec ... Re: Comment regarder un match de football en dînant avec ... 0

Du coup, j'en viens à me demander, est ce que t'y connais rien en foot, ou rien en film de boules ? Citation :Du coup, j'en viens à me demander, est ce que t'y connais rien en foot, ou rien en film de boules ? ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 898 Karma: 1314 Re: Comment regarder un match de football en dînant avec ... Re: Comment regarder un match de football en dînant avec ... 0 Ce qu'on voit pas c'est qu'en face le mec a une tablette collé sur la gueule avec la tête de Brad Pitt. Borny Je suis accro Inscrit le: 17/8/2014 Envois: 1280 Karma: 1058 Re: Comment regarder un match de football en dînant avec ... Re: Comment regarder un match de football en dînant avec ... 0 J'espère que c'est une "blague"...



