Vidéo : Une fillette traverse devant une voiture, la réaction des parents va vous surprendre Posté par Koreus

Au Vietnam, une fillette échappe à la vigilance de ses parents et traverse la route.



Vidéo (25s) : Une fillette traverse devant une voiture (Vietnam)





Sur le même sujet :

Vidéo : Un papa sauve in extremis la vie de deux enfants Vidéo : Un écolier traverse une route derrière un bus Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires -ChapelierFou- Je suis accro Inscrit le: 2/8/2008 Envois: 1881 Karma: 525 Re: Une fillette traverse devant une voiture, la réaction... 10 Je regarde pas, ce titre, c'est une blague j'espère ?

17 commentaires Auteur Conversation -ChapelierFou- Je suis accro Inscrit le: 2/8/2008 Envois: 1881 Karma: 525 Re: Une fillette traverse devant une voiture, la réaction... Re: Une fillette traverse devant une voiture, la réaction... 10 Je regarde pas, ce titre, c'est une blague j'espère ? gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 174 Karma: 226 Re: Une fillette traverse devant une voiture, la réaction... Re: Une fillette traverse devant une voiture, la réaction... 0 Pas sa femme, grande soeur de la petite. _hans Je m'installe Inscrit le: 19/6/2017 Envois: 128 Karma: 636 Re: Une fillette traverse devant une voiture, la réaction... Re: Une fillette traverse devant une voiture, la réaction... 0

@-ChapelierFou-

Je regarde pas, ce titre, c'est une blague j'espère ?



Je cite juste par plaisir de mettre en avant ce commentaire. Citation :Je cite juste par plaisir de mettre en avant ce commentaire. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3654 Karma: 15083 Re: Une fillette traverse devant une voiture, la réaction... Re: Une fillette traverse devant une voiture, la réaction... 0 Le titre de meilleur papa de l'année lui suffisait pas, il voulait aussi le titre de meilleur mari ! ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 898 Karma: 1314 Re: Une fillette traverse devant une voiture, la réaction... Re: Une fillette traverse devant une voiture, la réaction... 0 @-ChapelierFou-



Une fillette traverse devant une voiture, ça tourne mal pour les fesses de sa mère.



Titre normalisé "youtube" kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1810 Karma: 3020 En ligne ! Re: Une fillette traverse devant une voiture, la réaction... Re: Une fillette traverse devant une voiture, la réaction... 0

@-ChapelierFou-

Je regarde pas, ce titre, c'est une blague j'espère ?



Bah si tu regardes tu vas être surpris... Le titre dit vrai. Citation :Bah si tu regardes tu vas être surpris... Le titre dit vrai. orzro Je m'installe Inscrit le: 5/7/2014 Envois: 203 Karma: 632 Re: Une fillette traverse devant une voiture, la réaction... Re: Une fillette traverse devant une voiture, la réaction... 0 "Je t'ai dit d'attendre encore un peu avant de la lâcher, imbécile !" Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3957 Karma: 6032 Re: Une fillette traverse devant une voiture, la réaction... Re: Une fillette traverse devant une voiture, la réaction... 1 Avec un titre putaclic le plus surprenant c est qu ca soit en article. Dhiwal Je suis accro Inscrit le: 15/5/2011 Envois: 985 Karma: 1638 En ligne ! Re: Une fillette traverse devant une voiture, la réaction... Re: Une fillette traverse devant une voiture, la réaction... 1 Comme dit précédemment par les autres Koreusiens, les titres de ce genre, c'est non. broko Je m'installe Inscrit le: 15/2/2011 Envois: 277 Karma: 265 Re: Une fillette traverse devant une voiture, la réaction... Re: Une fillette traverse devant une voiture, la réaction... 0

Technique d'expert ! Technique d'expert ! broko Je m'installe Inscrit le: 15/2/2011 Envois: 277 Karma: 265 Re: Une fillette traverse devant une voiture, la réaction... Re: Une fillette traverse devant une voiture, la réaction... 0 double post oups ! alka_ Je m'installe Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 170 Karma: 152 Re: Une fillette traverse devant une voiture, la réaction... Re: Une fillette traverse devant une voiture, la réaction... 0 @kpouer



il dit peut-être vrai mais c'est du titre PUTACLIC de base, qu'on voit partout maintenant.. Nés sur les réseaux sociaux, confortés par des médias à vomir comme Konbini ou Brut, et qu'on peut désormais lire partout même dans la presse



en plus d'agresser le lecteur et d'être pauvres intellectuellement, ce genre de titre ne respecte pas les bases des règles de syntaxe (comme c'est le cas ici d'ailleurs) Nimoy Je viens d'arriver Inscrit le: 17/1/2018 Envois: 55 Karma: 283 Re: Une fillette traverse devant une voiture, la réaction... Re: Une fillette traverse devant une voiture, la réaction... 1 Rassurez-moi, je ne suis quand même pas le seul a avoir interprété la formulation du titre comme de l'humour second degré ? asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 793 Karma: 303 Re: Une fillette traverse devant une voiture, la réaction... Re: Une fillette traverse devant une voiture, la réaction... 0 Les assurances le détestent, regardez la vidéo pour comprendre pourquoi. kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1810 Karma: 3020 En ligne ! Re: Une fillette traverse devant une voiture, la réaction... Re: Une fillette traverse devant une voiture, la réaction... 0

@alka_

@-ChapelierFou-





il dit peut-être vrai mais c'est du titre PUTACLIC de base, qu'on voit partout maintenant.. Nés sur les réseaux sociaux, confortés par des médias à vomir comme Konbini ou Brut, et qu'on peut désormais lire partout même dans la presse



en plus d'agresser le lecteur et d'être pauvres intellectuellement, ce genre de titre ne respecte pas les bases des règles de syntaxe (comme c'est le cas ici d'ailleurs)





Merci Captain'Obvious, l'idée que Koreus est pu faire cela par ironie ne vous vient pas à l'esprit ?



Vous faites tous vos victimes : "Oooooohh mon dieu un titre putaclic !!!" "ouuiiiinn ouiuiinnn"



Sérieux ?!!





Les anciens, vous le connaissez un peu, il est joueur le hamster.... Calmez vous. Citation :Merci Captain'Obvious, l'idée que Koreus est pu faire cela par ironie ne vous vient pas à l'esprit ?Vous faites tous vos victimes : "Oooooohh mon dieu un titre putaclic !!!" "ouuiiiinn ouiuiinnn"Sérieux ?!!Les anciens, vous le connaissez un peu, il est joueur le hamster.... Calmez vous. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.