Vidéo : Une femme vole un colis mais laisse des preuves Posté par Koreus

A Londres en Angleterre, une femme a laissé volontairement des preuves avant de voler un colis



Vidéo (1mn37s) : Une voleuse de colis laisse des preuves





Sur le même sujet :

Vidéo : Se placer devant une caméra pendant un vol Vidéo : Colis piégé spécial voleur Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Le_Spleen Je suis accro Inscrit le: 22/5/2013 Envois: 918 Karma: 1211 Re: Une femme vole un colis mais laisse des preuves 8 Elle dépose un colis en l'échange d'un autre. C'est une démarche tout à fait équilibrée.

15 commentaires Auteur Conversation PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10995 Karma: 10319 Re: Une femme vole un colis mais laisse des preuves Re: Une femme vole un colis mais laisse des preuves 0 Une envie pressante... dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2352 Karma: 5311 Re: Une femme vole un colis mais laisse des preuves Re: Une femme vole un colis mais laisse des preuves 1 et s'il y avait du pq ds ce colis hein !? Chtinorf Je viens d'arriver Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 72 Re: Une femme vole un colis mais laisse des preuves Re: Une femme vole un colis mais laisse des preuves 1 Plus qu'a trouvé l'ADN dans son caca gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 175 Karma: 227 Re: Une femme vole un colis mais laisse des preuves Re: Une femme vole un colis mais laisse des preuves 1 Rien à dire, c'est la classe. Le_Spleen Je suis accro Inscrit le: 22/5/2013 Envois: 918 Karma: 1211 Re: Une femme vole un colis mais laisse des preuves Re: Une femme vole un colis mais laisse des preuves 8 Elle dépose un colis en l'échange d'un autre. C'est une démarche tout à fait équilibrée. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 900 Karma: 1317 Re: Une femme vole un colis mais laisse des preuves Re: Une femme vole un colis mais laisse des preuves 1 Chier devant chez les gens : Aucune hésitation !



Voler le colis des gens : Grosse hésitation ! Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 294 Karma: 900 Re: Une femme vole un colis mais laisse des preuves Re: Une femme vole un colis mais laisse des preuves 1 Mais elle porte son masque : elle est Covid'responsable ! Bon, pour le gel hydroalcoolique, on repassera... pOpO_510 Je m'installe Inscrit le: 17/4/2008 Envois: 229 Karma: 209 Re: Une femme vole un colis mais laisse des preuves Re: Une femme vole un colis mais laisse des preuves 2 Perso si je remonte aussi vite et sans scrupules mon pantalon après avoir déposé mon colis, je suis sur que je vais passer la journée avec le "cachet de la poste"... DevdX Je suis accro Inscrit le: 19/6/2014 Envois: 925 Karma: 1290 Re: Une femme vole un colis mais laisse des preuves Re: Une femme vole un colis mais laisse des preuves 0 @Le_Spleen Du coup c'est pas du vol mais du troc. GodTenore Je m'installe Inscrit le: 20/5/2016 Envois: 209 Karma: 317 Re: Une femme vole un colis mais laisse des preuves Re: Une femme vole un colis mais laisse des preuves 1 Pauvre gamin... Son éducation commence mal. -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3584 Karma: 1258 Re: Une femme vole un colis mais laisse des preuves Re: Une femme vole un colis mais laisse des preuves 2 C'est incroyable que des gens comme ça existent. Laikminfrin Je m'installe Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 146 Karma: 207 Re: Une femme vole un colis mais laisse des preuves Re: Une femme vole un colis mais laisse des preuves 0 Moi qui pensait ramasser des crottes de chien sur mon trottoir... erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2483 Karma: 1683 Re: Une femme vole un colis mais laisse des preuves Re: Une femme vole un colis mais laisse des preuves 0 @ThomGamer



bin les gars elle a "juste" fait pipi ! ça pour le coup, je la blâme pas, qu'elle pisse où elle veut tant que c'est pas sur les murs ou les poignées de portes Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2197 Karma: 2528 Re: Une femme vole un colis mais laisse des preuves Re: Une femme vole un colis mais laisse des preuves 0 Ne me dites pas non plus qu'il n'y a pas de bébé dans la poussette ??? Salamafet Je m'installe Inscrit le: 19/7/2011 Envois: 106 Karma: 228 En ligne ! Re: Une femme vole un colis mais laisse des preuves Re: Une femme vole un colis mais laisse des preuves 0 Je pense que c'est une personne sans domicile fixe. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.