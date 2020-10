Vidéo : La chanson « I Heard It Through The Grapevine » sans la musique Posté par Koreus

La chanson « I Heard It Through The Grapevine » sans la musique, juste la voix de Marvin Gaye







Vidéo (2mn56s) : « I Heard It Through The Grapevine » sans la musique





lateek Je m'installe Inscrit le: 27/6/2012 Envois: 162 Karma: 418 Re: La chanson « I Heard It Through The Grapevine » sans ... Re: La chanson « I Heard It Through The Grapevine » sans ... 1 J'en reste sans voix Syden Je m'installe Inscrit le: 28/7/2017 Envois: 152 Karma: 210 Re: La chanson « I Heard It Through The Grapevine » sans ... Re: La chanson « I Heard It Through The Grapevine » sans ... 0

@lateek

J'en reste sans voix



Et sans musique Citation :Et sans musique kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1812 Karma: 3028 Re: La chanson « I Heard It Through The Grapevine » sans ... Re: La chanson « I Heard It Through The Grapevine » sans ... 4



N'empêche que, enlevez l'autotunes à certains artistes contemporains...



Ce ne sera pas pareil ! Non ! Non ! Il n'y a pas les clapes de mains/pieds non plus.N'empêche que, enlevez l'autotunes à certains artistes contemporains...Ce ne sera pas pareil ! Non ! Non ! alfosynchro J'aime glander ici Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 7441 Karma: 3101 En ligne ! Re: La chanson « I Heard It Through The Grapevine » sans ... Re: La chanson « I Heard It Through The Grapevine » sans ... 0 Comment ils font pour enlever la musique ? ludooooo Je suis accro Inscrit le: 5/10/2010 Envois: 918 Karma: 213 Re: La chanson « I Heard It Through The Grapevine » sans ... Re: La chanson « I Heard It Through The Grapevine » sans ... 0 Tu termines ta journée de boulot, tu vas sur Koreus et tu tombes sur ça. Franchement ça fait du bien. Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 8793 Karma: 21733 En ligne ! Re: La chanson « I Heard It Through The Grapevine » sans ... Re: La chanson « I Heard It Through The Grapevine » sans ... 0

Mais bon c'est un peu comme avoir la confiture sans la biscotte... C'est propre !Mais bon c'est un peu comme avoir la confiture sans la biscotte... PAST3K Je m'installe Inscrit le: 9/7/2019 Envois: 167 Karma: 428 En ligne ! Re: La chanson « I Heard It Through The Grapevine » sans ... Re: La chanson « I Heard It Through The Grapevine » sans ... 0 Tu as ça puis à côté tu as la recommandation de Daddy Cool de Boney M sans musique, c'est pas pareil