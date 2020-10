Vidéo : Un homme se fait passer pour un contrôleur dans un train Posté par Cedub

Un homme se fait passer pour un contrôleurr dans un train face à deux voyageurs sans tickets qui font semblant de dormir.



Vidéo (1mn33s) : Il se fait passer pour un contrôleur de train





Vidéo : Un maillot de bain qui se dissout dans l'eau (Blague) Vidéo : Un contrôleur imite la voix de Chirac dans un TGV Vidéo : Les contrôleurs en civil de la SNCF Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3365 Karma: 8323 En ligne ! Re: Un homme se fait passer pour un contrôleur dans un tr... 7 Désolé mais j'aime pas les mises en scènes débiles. J'ai pas rigolé.

(j'entends déjà "oh il est aigri bla bla bla". non) kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1813 Karma: 3065 Re: Un homme se fait passer pour un contrôleur dans un tr... 6













(j'entends déjà "oh il est aigri bla bla bla". non) kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1813 Karma: 3065 Re: Un homme se fait passer pour un contrôleur dans un tr... 6



13 commentaires Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3365 Karma: 8323 En ligne ! Re: Un homme se fait passer pour un contrôleur dans un tr... Re: Un homme se fait passer pour un contrôleur dans un tr... 7 Désolé mais j'aime pas les mises en scènes débiles. J'ai pas rigolé.













(j'entends déjà "oh il est aigri bla bla bla". non) Le_Spleen Je suis accro Inscrit le: 22/5/2013 Envois: 920 Karma: 1232 Re: Un homme se fait passer pour un contrôleur dans un tr... Re: Un homme se fait passer pour un contrôleur dans un tr... 3 C'est l'intégralité de la vidéo qui fait semblant. grash Je m'installe Inscrit le: 29/6/2015 Envois: 120 Karma: 126 Re: Un homme se fait passer pour un contrôleur dans un tr... Re: Un homme se fait passer pour un contrôleur dans un tr... 1 il y a assez peu de contrôleurs qui te parlent en anglais quand tu es en France, sinon, c'était presque crédible... Et en tout cas un peu chiant comme gag en fait... Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 420 Karma: 2727 Re: Un homme se fait passer pour un contrôleur dans un tr... Re: Un homme se fait passer pour un contrôleur dans un tr... 3 oh il est aigri bla bla bla kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1813 Karma: 3065 Re: Un homme se fait passer pour un contrôleur dans un tr... Re: Un homme se fait passer pour un contrôleur dans un tr... 6



J’ai rarement pris de train à part RER et métro. Chtinorf Je viens d'arriver Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 73 Re: Un homme se fait passer pour un contrôleur dans un tr... Re: Un homme se fait passer pour un contrôleur dans un tr... 1 j aurai pris leurs portables, ca coutera plus cher pour l'amande ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 901 Karma: 1321 Re: Un homme se fait passer pour un contrôleur dans un tr... Re: Un homme se fait passer pour un contrôleur dans un tr... 0 @WeWereOnABreak



Oui, et aussi le fait de faire semblant de ne pas comprendre ce que te dit le contrôleur mais souvent ils ont une équipe de police ferroviaire qui finit par intervenir et là bizarrement les langues se délient directement. Tophus Je suis accro Inscrit le: 1/3/2012 Envois: 572 Karma: 111 Re: Un homme se fait passer pour un contrôleur dans un tr... Re: Un homme se fait passer pour un contrôleur dans un tr... 0 Euh je cherche encore la blague Spartak Je suis accro Inscrit le: 23/4/2006 Envois: 710 Karma: 807 Re: Un homme se fait passer pour un contrôleur dans un tr... Re: Un homme se fait passer pour un contrôleur dans un tr... 1 oh il est aigri bla bla bla. Khalul Je m'installe Inscrit le: 13/9/2010 Envois: 145 Karma: 51 En ligne ! Re: Un homme se fait passer pour un contrôleur dans un tr... Re: Un homme se fait passer pour un contrôleur dans un tr... 0

@Chtinorf

j aurai pris leurs portables, ca coutera plus cher pour l'amande



ou que la noix ^^