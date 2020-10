Vidéo : Accrocher astucieusement sa remorque avec un pick-up Posté par jopopmk

Le conducteur d'un pick-up utilise les ombres projetées sur une palissade pour accrocher une remorque.



Vidéo (21s) : Accrocher astucieusement sa remorque





Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3655 Karma: 15090 Re: Accrocher astucieusement sa remorque avec un pick-up Re: Accrocher astucieusement sa remorque avec un pick-up 2 C'est une technique particulièrement développée en Chine, il paraît. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3959 Karma: 6041 En ligne ! Re: Accrocher astucieusement sa remorque avec un pick-up Re: Accrocher astucieusement sa remorque avec un pick-up 2 Ben Lucky Luke il aurait charge et déchargé le temps que le mec accroche sa remorque. Lindien Je m'installe Inscrit le: 16/3/2016 Envois: 287 Karma: 372 Re: Accrocher astucieusement sa remorque avec un pick-up Re: Accrocher astucieusement sa remorque avec un pick-up 0 aurait-il oublié le plus important comme ses rétroviseurs ? Solostaran Je suis accro Inscrit le: 24/1/2013 Envois: 1748 Karma: 520 Re: Accrocher astucieusement sa remorque avec un pick-up Re: Accrocher astucieusement sa remorque avec un pick-up 2 Il y a quelques années on pouvait gagner "Britain's got talent" avec ce genre de performance ... sanbout Je viens d'arriver Inscrit le: 6/9/2019 Envois: 7 Re: Accrocher astucieusement sa remorque avec un pick-up Re: Accrocher astucieusement sa remorque avec un pick-up 1 Je me disais "franchement, s'il est aligné, c'est pas con !".

Puis j'ai légèrement "rigolé" en expirant par le nez ^^ Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 299 Karma: 914 En ligne ! Re: Accrocher astucieusement sa remorque avec un pick-up Re: Accrocher astucieusement sa remorque avec un pick-up 1



Austin Power Les Ombres (Français) Suis-je le seul à qui ça ait rappelé Austin Powers ?Austin Power Les Ombres (Français) GILLESDULEMAN Je m'installe Inscrit le: 5/11/2015 Envois: 204 Karma: 411 Re: Accrocher astucieusement sa remorque avec un pick-up Re: Accrocher astucieusement sa remorque avec un pick-up 0 Dans un univers en 2D, il aurait eu tout juste...