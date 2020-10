Vidéo : Une poussette roule sur un parking et percute un bus (Costa Rica) Posté par Skwatek

En chargeant des courses dans sa voiture devant un supermarché à Alajuela, au Costa Rica, une maman se s’aperçoit pas que sa poussette se met subitement à rouler sur le parking.



Vidéo (51s) : Une poussette percute un bus





Auteur Conversation olivbd Je viens d'arriver Inscrit le: 23/10/2012 Envois: 19 Karma: 64 Re: Une poussette roule sur un parking et percute un bus ... Re: Une poussette roule sur un parking et percute un bus ... 2 Pourquoi ne pas mettre le même système que sur les chariots des aéroports ? Si on relâche la poignée, ça bloque les roues... maxbren Je viens d'arriver Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 85 Karma: 456 Re: Une poussette roule sur un parking et percute un bus ... Re: Une poussette roule sur un parking et percute un bus ... 1 Elle regardait les commentaires de son mariage sur un bateau. Soyarow Je viens d'arriver Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 62 Karma: 69 Re: Une poussette roule sur un parking et percute un bus ... Re: Une poussette roule sur un parking et percute un bus ... 1

@olivbd

Pourquoi ne pas mettre le même système que sur les chariots des aéroports ? Si on relâche la poignée, ça bloque les roues...

Il faut juste activer le frein. Le frein existe sur toutes les poussettes. Citation :Il faut juste activer le frein. Le frein existe sur toutes les poussettes. shinix Je suis accro Inscrit le: 16/3/2015 Envois: 568 Karma: 994 En ligne ! Re: Une poussette roule sur un parking et percute un bus ... Re: Une poussette roule sur un parking et percute un bus ... 0 En tant que parent, comment tu peux :

- Ne pas garder un œil sur ta poussette

- Ne pas mettre le frein de la poussette



Je sais pas, mais personnellement je mets toujours bébé en premier dans la voiture et si ce n'est pas le cas je regarde la poussette toutes les 10 secondes. Peut-être que je suis trop parano mais au moins ce genre de mésaventure ne devrait pas m'arriver. SeyoS Je m'installe Inscrit le: 19/3/2012 Envois: 170 Karma: 259 Re: Une poussette roule sur un parking et percute un bus ... Re: Une poussette roule sur un parking et percute un bus ... 1 @shinix Le mot important est "devrait", malheureusement... Phadeb J'aime glander ici Inscrit le: 7/3/2007 Envois: 9144 Karma: 273 Re: Une poussette roule sur un parking et percute un bus ... Re: Une poussette roule sur un parking et percute un bus ... 0 La mère inconsciente mériterait un bon coup de pied au cul !

Comprenne qui pourra ! Borny Je suis accro Inscrit le: 17/8/2014 Envois: 1283 Karma: 1059 Re: Une poussette roule sur un parking et percute un bus ... Re: Une poussette roule sur un parking et percute un bus ... 0 Le type dans le camion blanc, qui s'arrêtte pour ne pas percuter la poussette, mais qui ne sort pas de son camion pour arrêter la poussette !? gloum Je m'installe Inscrit le: 17/5/2013 Envois: 193 Karma: 490 En ligne ! Re: Une poussette roule sur un parking et percute un bus ... Re: Une poussette roule sur un parking et percute un bus ... 1 on dirait un scénario tout droit sorti de Destination Finale ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 906 Karma: 1326 Re: Une poussette roule sur un parking et percute un bus ... Re: Une poussette roule sur un parking et percute un bus ... 0 Cette délicatesse avec laquelle le bus renvoie la poussette, c'est vraiment magnifique ! On dirait l'inverse de Destination Finale, la mort ne voulait pas de cet enfant aujourd'hui. seb91100 Je m'installe Inscrit le: 20/6/2007 Envois: 434 Karma: 153 En ligne ! Re: Une poussette roule sur un parking et percute un bus ... Re: Une poussette roule sur un parking et percute un bus ... 2

C'est clairement la faute du chiard. Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 301 Karma: 935 En ligne ! Re: Une poussette roule sur un parking et percute un bus ... Re: Une poussette roule sur un parking et percute un bus ... 0 Il a une bonne étoile, ce bébé ! Punaise, le drame que ça aurait pu être... Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 3867 Karma: 2734 Re: Une poussette roule sur un parking et percute un bus ... Re: Une poussette roule sur un parking et percute un bus ... 0 Faut vraiment pas être attentif...

Surtout que la poussette percute sa voiture avant de partir. Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 1290 Karma: 660 En ligne ! Re: Une poussette roule sur un parking et percute un bus ... Re: Une poussette roule sur un parking et percute un bus ... 0 Ce serait en France la femme serait direct en train de déposer plainte contre l enseigne pour parking dangereux... au lieu de s accuser elle même de ne pas surveiller son gamin ni de penser a la.mise en danger de celui ci marcaflushhh Je m'installe Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 339 Karma: 574 En ligne ! Re: Une poussette roule sur un parking et percute un bus ... Re: Une poussette roule sur un parking et percute un bus ... 0

Cuirassé Potemkine Les Marches Einsenstein 1925



LES INCORRUPTIBLES



BRAZIL - scène de l'escalier et du landau kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1818 Karma: 3161 En ligne ! Re: Une poussette roule sur un parking et percute un bus ... Re: Une poussette roule sur un parking et percute un bus ... 0

@olivbd

Pourquoi ne pas mettre le même système que sur les chariots des aéroports ? Si on relâche la poignée, ça bloque les roues...



Mouai, perso, j'avais cela sur ma poussette (la corde noir) :







Je trouvais cela chiant au début, puis on m'a expliqué que c'était lorsqu'une personne discute avec une autre, ne se rend pas compte de la pente et que la poussette se barre.



En gros, il y avait eut trop d'accident de dames qui discutent entre elles et les poussettes qui se font une pente. Surtout en Amérique.



Du coup, je l'ai toujours mi, jamais eut d'accident.