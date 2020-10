Vidéo : Faire sa demande en mariage sur un bateau Posté par Koreus

Un homme fait sa demande en mariage à sa copine qui se trouve sur un bateau.



Vidéo (22s) : Une demande en mariage tombe à l'eau





Auteur Conversation Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 300 Karma: 926 En ligne ! Re: Faire sa demande en mariage sur un bateau 3 - Le vieil homme et ta Mère - billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 993 Karma: 1332 Re: Faire sa demande en mariage sur un bateau 1



Corniaud tombe à l'eau !



Que reste-t-il ?



Une mise en scène vidéo ! Blondine et Corniaud sont sur un bateau.Corniaud tombe à l'eau !Que reste-t-il ? UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 821 Karma: 738 Re: Faire sa demande en mariage sur un bateau Re: Faire sa demande en mariage sur un bateau 1 Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3658 Karma: 15084 Re: Faire sa demande en mariage sur un bateau Re: Faire sa demande en mariage sur un bateau 0 C'est tombé à l'eau... Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 8846 Karma: 6028 En ligne ! Re: Faire sa demande en mariage sur un bateau Re: Faire sa demande en mariage sur un bateau 0 Leur avenir s'annonce très intéressant, à commencer par le mariage docteurweb Je suis accro Inscrit le: 1/1/2005 Envois: 1092 Karma: 406 Re: Faire sa demande en mariage sur un bateau Re: Faire sa demande en mariage sur un bateau 0

Mais bordel comment tu peux ne pas penser à couper le moteur dans ce genre de situation ? Je crie pas au fake parce que si c'est un fake ça reste de sacrés acteursMais bordel comment tu peux ne pas penser à couper le moteur dans ce genre de situation ? Nefro Je suis accro Inscrit le: 13/5/2014 Envois: 848 Karma: 945 En ligne ! Re: Faire sa demande en mariage sur un bateau Re: Faire sa demande en mariage sur un bateau 0

@docteurweb

Je crie pas au fake parce que si c'est un fake ça reste de sacrés acteurs

Mais bordel comment tu peux ne pas penser à couper le moteur dans ce genre de situation ?



Si c'est pas fake, à quel moment faire ta demande au dessus de l'eau entre un bateau et un ponton semble être une bonne idée ?:o Citation :Si c'est pas fake, à quel moment faire ta demande au dessus de l'eau entre un bateau et un ponton semble être une bonne idée ?:o Paden Je m'installe Inscrit le: 18/12/2018 Envois: 154 Karma: 414 En ligne ! Re: Faire sa demande en mariage sur un bateau Re: Faire sa demande en mariage sur un bateau 0 "Elle a dit oui !!"



"Elle a dit oui !!"

"Plein gaz ma gueule !!"