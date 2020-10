Vidéo : Des femmes prennent la pose devant un crocodile (Blague) Posté par Skwatek

Des femmes prennent la pose pour être photographiées devant un crocodile au Top End Safari Camp à Darwin, en Australie.







Vidéo (33s) : Prendre la pose devant un crocodile (Blague)





3 fois en plus! C'est un sacré comique le crocodile Dingue, c'est à peu près 100 fois moins que le nombre de fois où j'ai lu cette blague sur Koreus ! C'est un camp pour Darwin Award ? Parce que le jour où le croco en aura marre de rigoler... Encore un darwinaward raté Mettre une belle brochette de pouliches devant un predateur c est pas une bonne idée. Ah ca non m'sieur! Ah oui non mais c'est un vrai en fait ... o_O Cette inconscience, ça me dépasse (surtout de tourner le dos à l'animal quoi).

@LeFreund

3 fois en plus!



Dingue, c'est à peu près 100 fois moins que le nombre de fois où j'ai lu cette blague sur Koreus ! Citation :Dingue, c'est à peu près 100 fois moins que le nombre de fois où j'ai lu cette blague sur Koreus ! PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11008 Karma: 10338 Re: Des femmes prennent la pose devant un crocodile (Blague) Re: Des femmes prennent la pose devant un crocodile (Blague) 0 C'est un camp pour Darwin Award ? Parce que le jour où le croco en aura marre de rigoler... Jiovani Je viens d'arriver Inscrit le: 8/9/2020 Envois: 40 Re: Des femmes prennent la pose devant un crocodile (Blague) Re: Des femmes prennent la pose devant un crocodile (Blague) 0 Encore un darwinaward raté Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3970 Karma: 6054 Re: Des femmes prennent la pose devant un crocodile (Blague) Re: Des femmes prennent la pose devant un crocodile (Blague) 0 Mettre une belle brochette de pouliches devant un predateur c est pas une bonne idée. Ah ca non m'sieur! -ChapelierFou- Je suis accro Inscrit le: 2/8/2008 Envois: 1885 Karma: 537 Re: Des femmes prennent la pose devant un crocodile (Blague) Re: Des femmes prennent la pose devant un crocodile (Blague) 0 Ah oui non mais c'est un vrai en fait ... o_O



Bah oui mais elles seraient de dos sur la photo sinon !

Impressionnant comment sa claque ! C'est comme ça qu'on fait crier les filles... De quoi elles ont peur ? Des petits bras, une grande gueule, il porte du cuir... C'est juste un ritale ! J'aurais fait pareil. Partir en criant comme les filles

