Vidéo : Des soigneurs aident un éléphant constipé (Thaïlande) Posté par toroles

En Thaïlande, des vétérinaires viennent en aide à un éléphant constipé.



Vidéo (28s) : Déboucher un éléphant constipé





Vidéo : Une vétérinaire aide un éléphant avec une occlusion intestinale

Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1841 Karma: 2939 Re: Des soigneurs aident un éléphant constipé (Thaïlande)... 0 C'est dégueu, ça m'en bouche un coin.

Des volontaires ?

Des volontaires ? Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21238 Karma: 17449 Re: Des soigneurs aident un éléphant constipé (Thaïlande)... Re: Des soigneurs aident un éléphant constipé (Thaïlande)... 0 Champagne ! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2353 Karma: 5315 Re: Des soigneurs aident un éléphant constipé (Thaïlande)... Re: Des soigneurs aident un éléphant constipé (Thaïlande)... 1 ils auraient pu essayer un traitement de chiemieuthérapie ... Little_big_boss Je m'installe Inscrit le: 16/6/2009 Envois: 376 Karma: 402 Re: Des soigneurs aident un éléphant constipé (Thaïlande)... Re: Des soigneurs aident un éléphant constipé (Thaïlande)... 0 Et ça repart pour un tour avec le covid-20 ! Calvinator Je suis accro Inscrit le: 19/7/2013 Envois: 985 Karma: 1239 Re: Des soigneurs aident un éléphant constipé (Thaïlande)... Re: Des soigneurs aident un éléphant constipé (Thaïlande)... 1 A mains nues, visage decouvert... On pourra pas dire qu'ils l'ont pas cherchée daleksek Je viens d'arriver Inscrit le: 26/4/2018 Envois: 82 Karma: 134 Re: Des soigneurs aident un éléphant constipé (Thaïlande)... Re: Des soigneurs aident un éléphant constipé (Thaïlande)... 1 L'éléphant avait du faire une escale à Liège.



Sacré bouchon Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 303 Karma: 947 Re: Des soigneurs aident un éléphant constipé (Thaïlande)... Re: Des soigneurs aident un éléphant constipé (Thaïlande)... 0 - Tiens Jean-Jacques, tu connais "tire sur mon doigt" ? Ben là c'est à peu près pareil...allez discute pas et tire sur le truc qui dépasse, là ! Tu vas voir, c'est marrant ! Rah putain, qu'est ce qu'on poile en Thaïlande ! y0y0x Je viens d'arriver Inscrit le: 27/9/2008 Envois: 14 En ligne ! Re: Des soigneurs aident un éléphant constipé (Thaïlande)... Re: Des soigneurs aident un éléphant constipé (Thaïlande)... 1 Et ils sont heureux ! ... Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 1291 Karma: 657 Re: Des soigneurs aident un éléphant constipé (Thaïlande)... Re: Des soigneurs aident un éléphant constipé (Thaïlande)... 0 Des fois y a de ces métiers de merdes...





@daleksek On n'est pas chiant, c'est pour ça lokaloo Je suis accro Inscrit le: 27/6/2008 Envois: 789 Karma: 491 En ligne ! Re: Des soigneurs aident un éléphant constipé (Thaïlande)... 0 quelle faciale ! Clad_pix Je viens d'arriver Inscrit le: 25/5/2005 Envois: 99 En ligne ! Re: Des soigneurs aident un éléphant constipé (Thaïlande)... 0 Vous navigateur est trop vieux