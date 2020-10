Vidéo : Des vétérinaires extraient un drôle d'objet d'un serpent Posté par Avaruus

Dans une clinique vétérinaire à Las Vegas, des vétérinaires extraient un drôle d'objet d'un serpent



Vidéo (59s) : Extraire une couverture d'un serpent





Sur le même sujet :

Vidéo : Un serpent essaie d'avancer sur une couverture Vidéo : Déboucher un éléphant constipé Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 599 Karma: 998 Re: Des vétérinaires extraient un drôle d'objet d&ap... 13 La couverture / la vitesse accéléré et la Musique Tik Tok chipmunks remixé, tout est déguelace.

12 commentaires Auteur Conversation nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 599 Karma: 998 Re: Des vétérinaires extraient un drôle d'objet d&ap... Re: Des vétérinaires extraient un drôle d'objet d&ap... 13 La couverture / la vitesse accéléré et la Musique Tik Tok chipmunks remixé, tout est déguelace. Yazguen Je poste trop Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 11867 Karma: 9805 Re: Des vétérinaires extraient un drôle d'objet d&ap... Re: Des vétérinaires extraient un drôle d'objet d&ap... 2 Le v'la sorti de beaux draps CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14501 Karma: 18136 Re: Des vétérinaires extraient un drôle d'objet d&ap... Re: Des vétérinaires extraient un drôle d'objet d&ap... 1 Je sens que les vidéos vont être appétissantes cet aprem ! Jiovani Je viens d'arriver Inscrit le: 8/9/2020 Envois: 42 Re: Des vétérinaires extraient un drôle d'objet d&ap... Re: Des vétérinaires extraient un drôle d'objet d&ap... 4 il a juste digéré l'enfant qui était dans le duvet zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 829 Karma: 2618 Re: Des vétérinaires extraient un drôle d'objet d&ap... Re: Des vétérinaires extraient un drôle d'objet d&ap... 0 il devait avoir bien chaud de l’intérieur larzuc Je suis accro Inscrit le: 15/3/2014 Envois: 655 Karma: 1096 Re: Des vétérinaires extraient un drôle d'objet d&ap... Re: Des vétérinaires extraient un drôle d'objet d&ap... 0

@nakag

La couverture / la vitesse accéléré et la Musique Tik Tok chipmunks remixé, tout est déguelace.

Pas mieux

+buzz manifestement cela marche Citation :Pas mieux+buzz manifestement cela marche Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3660 Karma: 15086 En ligne ! Re: Des vétérinaires extraient un drôle d'objet d&ap... Re: Des vétérinaires extraient un drôle d'objet d&ap... 1 Mes oreilles marcaflushhh Je m'installe Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 342 Karma: 577 Re: Des vétérinaires extraient un drôle d'objet d&ap... Re: Des vétérinaires extraient un drôle d'objet d&ap... 0 Sang chaud couverture autour du corps,

Sang froid corps autour de la couverture.



C'est quand que ça vous étonne. Genikimori Je viens d'arriver Inscrit le: 28/12/2018 Envois: 6 Re: Des vétérinaires extraient un drôle d'objet d&ap... Re: Des vétérinaires extraient un drôle d'objet d&ap... 1 T'as froid ? T'as faim ? Mange un duvet. Vassili44 Je m'installe Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 260 Karma: 225 En ligne ! Re: Des vétérinaires extraient un drôle d'objet d&ap... Re: Des vétérinaires extraient un drôle d'objet d&ap... 0 Ca va pas lui coûter cher vu qu'il est bien couvert. Turbigo Je m'installe Inscrit le: 16/1/2009 Envois: 478 Karma: 289 En ligne ! Re: Des vétérinaires extraient un drôle d'objet d&ap... Re: Des vétérinaires extraient un drôle d'objet d&ap... 0



Perso j'aurai trouvé un moyen plus direct pour sauver la couverture



[EDIT]

Si c'est pas pour la couverture, c'était pas plus simple d'attendre qu'elle ressorte ?

Et de poster une vidéo du résultat ?

[/EDIT] La couverture devait être hors de prix pour qu'on veuille la récupérer à ce point.Perso j'aurai trouvé un moyen plus direct pour sauver la couverture[EDIT]Si c'est pas pour la couverture, c'était pas plus simple d'attendre qu'elle ressorte ?Et de poster une vidéo du résultat ?[/EDIT] lithit Je suis accro Inscrit le: 25/7/2013 Envois: 1531 Karma: 2876 Re: Des vétérinaires extraient un drôle d'objet d&ap... Re: Des vétérinaires extraient un drôle d'objet d&ap... 1 C'est quoi ce délire?! Deux articles de suite ou des gens extraient des trucs d'animaux?! Y'a une sorte de club fetish dans la CDL ou bien?! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.