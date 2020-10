Vidéo : Une pelleteuse stoppe un camion dans une carrière Posté par Skwatek

Une pelleteuse stoppe un camion qui part en marche arrière avec son chargement dans une carrière.







Vidéo (1mn38s) : Une pelleteuse stoppe un camion





Vidéo : Un camion manque d'écraser une fillette Vidéo : Une dalle en béton avec une pelleteuse Vidéo : La vengeance d'une pelleteuse

ThomGamer: Et le héros s'appelle Teuse !

Jinroh: Quand je vois ça, je me dis qu ils devaient vachement se faire chier du temps des pharaons!!

Kurt_Meredh: J'imagine la gueule du slip du conducteur de la pelleteuse...

pac75:

@Jinroh

Quand je vois ça, je me dis qu ils devaient vachement se faire chier du temps des pharaons!!

Booaah non c'est des extra-terrestres qui ont tout construit chez les pharaons...

Jiovani:

@Jinroh

Quand je vois ça, je me dis qu ils devaient vachement se faire chier du temps des pharaons!!



C'est surtout les esclaves qui en chier...

C'est surtout les esclaves qui en chier...Aujourd'hui on a des smicard à la place

gazeleau: Je comprends mieux pourquoi ma nouvelle table de billard était réduite.

Barbatos:



@Jiovani

Citation :

@Jinroh

Quand je vois ça, je me dis qu ils devaient vachement se faire chier du temps des pharaons!!



C'est surtout les esclaves qui en chier...

Aujourd'hui on a des smicard à la place

Beaucoup de travailleurs sur les grands chantiers des pharaons étaient des ouvriers, pas des esclaves. Après ça ne change pas qu'ils devaient en chier.^^

Moana:



Et moi Sonneuse.



