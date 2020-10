Vidéo : Un homme danse avec un sabre Posté par Avaruus

Un homme danse avec un sabre à Taipei, en Taïwan. Les réactions des gens sont un peu casse-pieds (on se croirait aux émissions "Incroyable talent") mais la performance demeure intéressante.







Vidéo (2mn23s) : Danse avec un sabre





Pypsou Je suis accro Inscrit le: 2/10/2012 Envois: 620 Karma: 549 Re: Un homme danse avec un sabre Re: Un homme danse avec un sabre 0



Moi je sais mettre ma langue verticalement C'est très beau, la musique ressemble au Lac des Cygnes !Moi je sais mettre ma langue verticalement network Je m'installe Inscrit le: 10/11/2013 Envois: 193 Re: Un homme danse avec un sabre Re: Un homme danse avec un sabre 0 Payer pour aller regarder un mec en jupe torse poil qui danse sur une scène. Certains appelleront cela de l'art. Avaruus Help Desk Inscrit le: 10/2/2018 Envois: 7733 Karma: 6682 En ligne ! Re: Un homme danse avec un sabre Re: Un homme danse avec un sabre 0



Moi je sais mettre ma langue verticalement C'est très beau, la musique ressemble au Lac des Cygnes !Moi je sais mettre ma langue verticalement network Je m'installe Inscrit le: 10/11/2013 Envois: 193 Re: Un homme danse avec un sabre Re: Un homme danse avec un sabre 0 Payer pour aller regarder un mec en jupe torse poil qui danse sur une scène. Certains appelleront cela de l'art. Avaruus Help Desk Inscrit le: 10/2/2018 Envois: 7733 Karma: 6682 En ligne ! Re: Un homme danse avec un sabre Re: Un homme danse avec un sabre 0

@Pypsou

C'est très beau, la musique ressemble au Lac des Cygnes !



Moi je sais mettre ma langue verticalement :)



Mais est-ce que tu sais faire ça ?



Butters_ Je m'installe Inscrit le: 16/11/2015 Envois: 354 Karma: 702 En ligne ! Re: Un homme danse avec un sabre Re: Un homme danse avec un sabre 0





La vidéo est déjà passée :





La vidéo est déjà passée :



Star Wars Kid Quel progrès colossal ! Il s'est tellement entrainé qu'il en a perdu ses cheveux (comme One punch man )La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=572574 Star Wars Kid pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6445 Karma: 1911 Re: Un homme danse avec un sabre Re: Un homme danse avec un sabre 0 Houla à un moment il a accroché son tutu.. gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 2581 Karma: 2142 Re: Un homme danse avec un sabre Re: Un homme danse avec un sabre 0 @network Tout art est subjectif! Dès que certains le considèrent comme tel et qu'il y a une véritable démarche artistique = vouloir transmettre une émotion, il faut l'accepter. Accepter n'est pas apprécier. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3662 Karma: 15087 Re: Un homme danse avec un sabre Re: Un homme danse avec un sabre 0



Les "wow" ont pas toujours l'air très justifiés, mais c'est sympatoche. En Taïwan ou à Taïwan ?Les "wow" ont pas toujours l'air très justifiés, mais c'est sympatoche. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3974 Karma: 6060 En ligne ! Re: Un homme danse avec un sabre Re: Un homme danse avec un sabre 0 Perso je me serais accroché une bonne paire de baloches pour ajouter du dynamisme. Oryptes Je viens d'arriver Inscrit le: 6/10/2016 Envois: 28 Karma: 89 En ligne ! Re: Un homme danse avec un sabre Re: Un homme danse avec un sabre 0

C'est pas comme si c'était des interruptions...



Pour ma part, je suis artificier (enfin... quand les préfets ne nous l'interdisent pas sous couvert de Covid, mais c'est une autre histoire...) et... même si des "Whoaaaa" ou des sifflements (pas des huées hein:p ) viennent couvrir de temps en temps la musique du spectacle pyrotechnique bahhhh... moi j'adore ! C'est une forme de reconnaissance, et surtout ça montre que ce qu'on voulait faire a marché et que les gens sont contents ! Et quand on fait une prestation artistique eh bien... c'est un peu la base !



Une fois j'ai fait un tir, prévu pour être observé depuis l'intérieur d'un château par les visiteurs. Fatalement, on a entendu aucun applaudissement, aucun cri de joie, aucun commentaire de satisfaction (bah oui, nous, on était dehors:p )... vous n'imaginez pas à quel point ça manque ! Pour une fois je ne suis pas trop d'accord avec la description qui cible les réactions du public.C'est pas comme si c'était des interruptions...Pour ma part, je suis artificier (enfin... quand les préfets ne nous l'interdisent pas sous couvert de Covid, mais c'est une autre histoire...) et... même si des "Whoaaaa" ou des sifflements (pas des huées hein:p ) viennent couvrir de temps en temps la musique du spectacle pyrotechnique bahhhh... moi j'adore ! C'est une forme de reconnaissance, et surtout ça montre que ce qu'on voulait faire a marché et que les gens sont contents ! Et quand on fait une prestation artistique eh bien... c'est un peu la base !Une fois j'ai fait un tir, prévu pour être observé depuis l'intérieur d'un château par les visiteurs. Fatalement, on a entendu aucun applaudissement, aucun cri de joie, aucun commentaire de satisfaction (bah oui, nous, on était dehors:p )... vous n'imaginez pas à quel point ça manque !