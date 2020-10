Vidéo : Un homme a été victime d'un petit accident de meuleuse Posté par Skwatek

Un homme a été victime d'un petit accident en découpant une pièce métallique avec une meuleuse.





Vidéo (31s) : Accident de meuleuse





Auteur Conversation Barbatos Je masterise ! Re: Un homme a été victime d'un petit accident de me... Sortez couverts ! Framby Je m'installe Re: Un homme a été victime d'un petit accident de me... On ne dira jamais assez l'importance de porter des équipements de protection en bricolant. Vidéo à montrer préventivement dans toutes les formations du bâtiment! dtclulu Je masterise ! Re: Un homme a été victime d'un petit accident de me... bien visé !!! c'est ce qu'on appelle avoir le compas la meuleuse ds l'oeil ! odyxo Je suis accro Re: Un homme a été victime d'un petit accident de me... BLYAT ! lithit Je suis accro Re: Un homme a été victime d'un petit accident de me... Moi qui enlève toujours la demi coque de protection et utilise la meuleuse sans EPI, j'avoue que ça fait réfléchir! Baba-Yaga Hamster dame Re: Un homme a été victime d'un petit accident de me...



Citation : C'est bien que je porte des lunettes. Je vais aller brûler un cierge.



Citation : C'est bien que je porte des lunettes. Je vais aller brûler un cierge. Tu m'étonnes ! Traduction quand il se filme :Citation :Tu m'étonnes ! psikopate Je m'installe Re: Un homme a été victime d'un petit accident de me... tout cela pour avoir un disque à l'oeil dans sa quincaillerie ! ThomGamer Je suis accro Re: Un homme a été victime d'un petit accident de me... Je vous présente Vladimir le premier joueur de disqueuse qui vient d'être nommé disque de diamant, il s'y attendait à ce que le succès lui tombe aussi brusquement sur la tête. pac75 J'aime glander ici Re: Un homme a été victime d'un petit accident de me... Pas une seule seconde j'ai pensé à un fake...