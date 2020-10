Vidéo : Des chiens regardent par des trous dans une palissade Posté par vojack

Des chiens regardent par des trous spécialement percés pour eux dans une palissade.



Vidéo (16s) : Trous pour chiens curieux dans une palissade





boulouch Je m'installe Inscrit le: 18/6/2014 Envois: 130 Karma: 153 Re: Des chiens regardent par des trous dans une palissade Re: Des chiens regardent par des trous dans une palissade 0 Et en plus ils ne peuvent pas aboyer ! Bien joué ! Mandryk Je suis accro Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 607 Karma: 727 Re: Des chiens regardent par des trous dans une palissade Re: Des chiens regardent par des trous dans une palissade 0 Vidéo amusante avec des chiens pour commencer la semaine. Tellement merci ^^ dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1516 Karma: 6258 Re: Des chiens regardent par des trous dans une palissade Re: Des chiens regardent par des trous dans une palissade 0 - *90cm. Exactement la bonne hauteur pour moi. Plus qu'à assembler le-*

- Coucou chéri ! tu ne m'as toujours pas dit où tu allais dimanche

- Ah ! T'es là...

- Mais qu'est ce que tu fabri-

- Oh rien, un trou dans une planche pour... un bricolage

- ??

- Un... un système pour que... un système pour que les chiens puissent... euh... voir dehors ! Oui voilà c'est ça !

Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3989 Karma: 6100 Re: Des chiens regardent par des trous dans une palissade Re: Des chiens regardent par des trous dans une palissade 0 La nuit, a la faveurs des phares tu dois quand même avoir des visions d horreurs quand les yeux brillent. zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 830 Karma: 2622 Re: Des chiens regardent par des trous dans une palissade Re: Des chiens regardent par des trous dans une palissade 1 un petit "interdit aux -18"? GodTenore Je m'installe Inscrit le: 20/5/2016 Envois: 212 Karma: 324 Re: Des chiens regardent par des trous dans une palissade Re: Des chiens regardent par des trous dans une palissade 1 Un glory hole canin ? Pourquoi pas. maxbren Je viens d'arriver Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 86 Karma: 458 Re: Des chiens regardent par des trous dans une palissade Re: Des chiens regardent par des trous dans une palissade 0 Bizarre, les anciens proprio n'avaient pas de chien.