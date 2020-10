Vidéo : Une parodie de Jurassic Park pour le retour des Animaniacs Posté par DoubleZ

Une parodie du film « Jurassic Park » pour le retour des Animaniacs sur la plateforme américaine Hulu.



Vidéo (1mn42s) : Animaniacs 2020 (Jurassic Park)





Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2597 Karma: 4452 Re: Une parodie de Jurassic Park pour le retour des Anima... 6 Ils annoncent aussi Minus et Cortex (Pinky and the Brain) Kanakel Je viens d'arriver Inscrit le: 3/2/2018 Envois: 17 Re: Une parodie de Jurassic Park pour le retour des Anima... 0 Karalol mais mais mais... et les autres? MAC_Ak Je m'installe Inscrit le: 4/4/2016 Envois: 266 Karma: 1146 Re: Une parodie de Jurassic Park pour le retour des Anima... 0 *coup de vieux* erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2497 Karma: 1701 En ligne ! Re: Une parodie de Jurassic Park pour le retour des Anima... 1 autant j'aime les animaniacs, autant cette petite parodie réfère à un des moments de cinema les plus frissons que j'ai jamais eus dans ma vie... quel moment incroyable que la découverte des dinosaures, avec la musique et tout... film de dingue, qui à mon goût n'a pas pris une ride sur sa première demi-heure











Grabul Je m'installe Inscrit le: 9/6/2009 Envois: 161 Karma: 364 Re: Une parodie de Jurassic Park pour le retour des Anima... 0 Je vais faire le vieux con, mais ces nouvelles animation/visuels numériques lisses, ça me fait vraiment rien du tout, aucune émotion, contrairement aux anciens que je revois avec plaisir :'(