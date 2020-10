Vidéo : Le Boeing 929, un bateau en équilibre hors de l’eau Posté par erragan

Il s'agit du bateau Tobby 3, un Boeing 929 qui est un modèle qui ne date pas d'aujourd'hui car son lancement date de 1974. La vitesse de déplacement génère sur les foils une portance hydrodynamique capable de soulever la coque du bateau totalement hors de l'eau. Le but de ce transfert de portance est de réduire la traînée de la coque (frottement et vagues) et de réduire la puissance nécessaire à la vitesse de croisière.







Vidéo (2mn26s) : L'hydroptère Boeing 929





Vidéo : Le bateau volant AirFish 8 Vidéo : Mirage avec un bateau Image : Bateau naufragé ?





En tout cas magnifique. Est-ce qu'on a la vitesse max? C'est moi ou il ressemble un peu au Planet Express de Futurama ? En tout cas magnifique. Est-ce qu'on a la vitesse max?



Bon j'avais pas branché mon casque en fait. Silencieux le bateau je me dis. autour de 80 km/h, c'est pas dégueux C'est quoi l'intérêt d'un bateau s'il ne flotte pas ? Et ça donne quoi sur une mer agitée ? tobby3 or not to be.



-> [] lateek Je m'installe Inscrit le: 27/6/2012 Envois: 164 Karma: 427 Re: Le Boeing 929, un bateau en équilibre hors de l’eau Re: Le Boeing 929, un bateau en équilibre hors de l’eau 0

@Hebus25

tobby3 or not to be.



-> []



@Archange Un peu de houle et c'est fini, tu peux dire adieu à la vitesse. (j'ai pris un bateau similaire un jour de houle)

Et ça donne quoi sur une mer agitée ?

Globalement, cela subit beaucoup moins le clapot, c'est donc plus confortable. (ca plane au dessus des vagues)

Par contre, cela n'aime pas la houle, et cela ne peut plus naviguer sur les foils si la mer est trop mauvaise.



Le freinage lorsque le bateau se laisse retomber dans l'eau est impressionnant.

Amusant aussi de voir le moment où le foil avant ne va plus assez vite et décroche.



Globalement, cela subit beaucoup moins le clapot, c'est donc plus confortable. (ca plane au dessus des vagues)

Par contre, cela n'aime pas la houle, et cela ne peut plus naviguer sur les foils si la mer est trop mauvaise.

Le freinage lorsque le bateau se laisse retomber dans l'eau est impressionnant.

Amusant aussi de voir le moment où le foil avant ne va plus assez vite et décroche.

Pour les autres usagers, (notamment les voiliers), ces bateaux sont absolument atroces : prioritaires, ils ne se déroutent pas, mais vont beaucoup trop vite pour permettre aux autres de se dérouter. A peine on en voit un à l'horizon, on fait déjà de l'huile.

@LeFreund

C'est moi ou il ressemble un peu au Planet Express de Futurama ?





"Wow, c'est dingue cette nouvelle technologie des foils, je vais chercher des infos sur Google pour en apprendre plus. Ah très bien, une page wikipedia...

Ce modèle de bateau date de 1974 ?!?!! " Réveillez-vous, les hydroptères existent depuis plus de 45 piges !



Ce modèle de bateau date de 1974 ?!?!! " greg808 Je suis accro Inscrit le: 28/7/2005 Envois: 1655 En ligne ! Re: Le Boeing 929, un bateau en équilibre hors de l’eau Re: Le Boeing 929, un bateau en équilibre hors de l’eau 0 Réveillez-vous, les hydroptères existent depuis plus de 45 piges ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.