Vidéo : Une technique pour manger un ananas sans le peler Posté par Avaruus

Voici une technique pour manger un ananas sans avoir à le peler.



Vidéo (3mn2s) : Technique pour manger un ananas





Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3382 Karma: 8364 Re: Une technique pour manger un ananas sans le peler Re: Une technique pour manger un ananas sans le peler 2 Bon alors, fake ou pas fake? Qui se dévoue pour tester? kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1819 Karma: 3182 Re: Une technique pour manger un ananas sans le peler Re: Une technique pour manger un ananas sans le peler 1



C'est plus rapide. Mouais sinon tu sors ton couteau hein...C'est plus rapide. Ezekiel Je m'installe Inscrit le: 9/10/2004 Envois: 257 Karma: 68 Re: Une technique pour manger un ananas sans le peler Re: Une technique pour manger un ananas sans le peler 0 @LeFreund j’avais testé sans le martelage et le roulage, ça marchait pas. Je suppose que va falloir réessayer... foutu internet! CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14510 Karma: 18148 Re: Une technique pour manger un ananas sans le peler Re: Une technique pour manger un ananas sans le peler 0 ouais Je m'installe Inscrit le: 26/4/2013 Envois: 308 Karma: 198 Re: Une technique pour manger un ananas sans le peler Re: Une technique pour manger un ananas sans le peler 0 Bah, c'est pas nouveau, je fais pareil avec les fraises roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1054 Karma: 2937 Re: Une technique pour manger un ananas sans le peler Re: Une technique pour manger un ananas sans le peler 0

ou en tout cas en acheter et les laisser pourrir sur leur plateau... Super astuce, qui me fera manger plus de fruit Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5216 Karma: 4925 Re: Une technique pour manger un ananas sans le peler Re: Une technique pour manger un ananas sans le peler 0 " Les motifs hexagonaux de l'écor s e pour déguster le fruit."

Y en a qui cherchent des ennuis avec nos amis insulaires. ecoutezbien Je viens d'arriver Inscrit le: 21/5/2018 Envois: 58 Karma: 185 Re: Une technique pour manger un ananas sans le peler Re: Une technique pour manger un ananas sans le peler 0 Fake évident et son ananas est pas mûr en plus... Steelboy Je viens d'arriver Inscrit le: 23/7/2020 Envois: 2 Re: Une technique pour manger un ananas sans le peler Re: Une technique pour manger un ananas sans le peler 0 Ne fonctionne qu'avec une variété bien spécifique d'ananas....