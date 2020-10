Vidéo : Un long face-à-face entre un randonneur et un puma dans une forêt (États-Unis) Posté par dubstyle

Un randonneur se retrouve nez à nez avec une femelle puma qui protège ses petits dans une forêt de



Vidéo (6mn16s) : Face-à-face entre un randonneur et un puma





MatPy Je viens d'arriver Inscrit le: 19/5/2018 Envois: 58 Karma: 86 Re: Un long face-à-face entre un randonneur et un puma da... Re: Un long face-à-face entre un randonneur et un puma da... 1 Tellement insupportable tous ces bips, à la place du puma je me serais barré vite fait yann21 Je m'installe Inscrit le: 15/7/2015 Envois: 176 Karma: 103 Re: Un long face-à-face entre un randonneur et un puma da... Re: Un long face-à-face entre un randonneur et un puma da... 1 il n'avait qu'a pas mettre des chaussures de la même marque ! tesdy14 Je viens d'arriver Inscrit le: 25/10/2019 Envois: 30 Re: Un long face-à-face entre un randonneur et un puma da... Re: Un long face-à-face entre un randonneur et un puma da... 0



(dit le gars derrière son écran ) C'est juste un gros chat ....(dit le gars derrière son écran roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1054 Karma: 2937 En ligne ! Re: Un long face-à-face entre un randonneur et un puma da... Re: Un long face-à-face entre un randonneur et un puma da... 0 Roh il veut juste des gratouilles sous le menton ^^' Vassili44 Je m'installe Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 272 Karma: 264 Re: Un long face-à-face entre un randonneur et un puma da... Re: Un long face-à-face entre un randonneur et un puma da... 0 Le mec a dû se dire : on aurait pu m'avertir qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1209 Karma: 1699 En ligne ! Re: Un long face-à-face entre un randonneur et un puma da... Re: Un long face-à-face entre un randonneur et un puma da... 1 Certains diront peut être qu'il aurait du faire ceci ou qu'il aurait du agir comme cela mais du moment ou personne n'a été blessé, c'est qu'il a eu la bonne attitude.