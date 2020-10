Vidéo : Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une autoroute (Allemagne) Posté par Koreus

Une Golf GTI percute une voiture en roulant à 240 km/h sur une autoroute en Allemagne. On va dire que les fautes sont partagées ?



Vidéo (1mn28s) : Une voiture en percute une autre à 240 km/h





Vidéo : Jolie prise d'un motard Vidéo : Tesla en mode autonome sans conducteur Vidéo : Voiture à contresens sur l'A83 (Nantes) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1137 Karma: 1802 Re: Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une a... 6 L'impact est d'une violence à couper le souffle...

22 commentaires Auteur Conversation nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1137 Karma: 1802 Re: Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une a... Re: Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une a... 6 L'impact est d'une violence à couper le souffle... Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 307 Karma: 964 Re: Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une a... Re: Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une a... 1 Il faut prévenir les Koreusiens pour la violence de la vidéo : accrochez-vous à vos slips ! Kwiskas Je m'installe Inscrit le: 17/7/2011 Envois: 238 Karma: 172 Re: Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une a... Re: Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une a... 0 J'ai vomi mes tripes tellement c'est choquant ck78180 Je m'installe Inscrit le: 11/3/2013 Envois: 315 Karma: 281 Re: Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une a... Re: Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une a... 0 Il vois le danger et décide de faire des appels de phare mais attend pour freiner ou même ralentir.

Le klaxon c'est comme les clignotants maintenant ? C'est en option quand tu achète la voiture?

Le klaxon c'est comme les clignotants maintenant ? C'est en option quand tu achète la voiture? Framby Je m'installe Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 480 Karma: 1622 Re: Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une a... Re: Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une a... 2 Globalement, belle réaction du conducteur.

Edit: @ck78180 honnêtement, c'est peut-être la meilleure chose qu'il avait à faire. A cette vitesse, il n'avait pas le temps de s'arrêter et le seul moyen d'éviter le crash était d'indiquer sa présence à l'autre automobiliste qui déboite comme un crevard sans cligno et sans vérification. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4008 Karma: 6144 En ligne ! Re: Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une a... Re: Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une a... 1 Quel plaisir ca doit etre de rouler a 240 km/h sur des lignes si droites. Ouais. Apres j enclenche la 6 eme et puis...et puis c est tout. Ekozz Je m'installe Inscrit le: 3/2/2014 Envois: 180 Karma: 733 Re: Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une a... Re: Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une a... 0 @Koreus Un petit "âme sensible s'abstenir" peut-être ? zeubb Je suis accro Inscrit le: 9/6/2012 Envois: 1122 Karma: 1282 Re: Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une a... Re: Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une a... 0 @Ekozz C'est une blague ?



C'est ce que je me suis dit pour les appels de phare avant de freiner, mais il ne pouvait pas savoir que l'autre était bigleux. Sur l'autoroute on s'attend à avancer tranquille.

Quant au klaxon sur l'autoroute, le temps que le bigleux l'entende, regarde partout pour qui et pour quoi un klaxon, réagisse... inutile.



Le conducteur a plutôt bien réagi et rapidement le temps de constater que l'autre ne bouge pas, puis il se range prudemment. J'ai essayé une fois en Espagne de rouler à 200km/h... puis j'ai regardé la consommation instantanée (16l aux 100km) du coup je suis redescendu à 140 (8l)!Citation :C'est ce que je me suis dit pour les appels de phare avant de freiner, mais il ne pouvait pas savoir que l'autre était bigleux. Sur l'autoroute on s'attend à avancer tranquille.Quant au klaxon sur l'autoroute, le temps que le bigleux l'entende, regarde partout pour qui et pour quoi un klaxon, réagisse... inutile.Le conducteur a plutôt bien réagi et rapidement le temps de constater que l'autre ne bouge pas, puis il se range prudemment. Syden Je m'installe Inscrit le: 28/7/2017 Envois: 153 Karma: 211 Re: Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une a... Re: Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une a... 0

Oula... Que dire ? huhu

Inception ! PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11026 Karma: 10382 Re: Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une a... Re: Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une a... 0 Ils ont des kékés en VW aussi en Allemagne apparemment. gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 2617 Karma: 2167 Re: Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une a... Re: Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une a... 0 -MaDJiK- @ck78180

Le Klaxon est inutile quand tu roules à la vitesse du son, ...

@PurLio Je croix même que c'est chez eux que ces kéké ont été inventés.



Le Klaxon est inutile quand tu roules à la vitesse du son, ...





@PurLio Je croix même que c'est chez eux que ces kéké ont été inventés. Le Klaxon est inutile quand tu roules à la vitesse du son, ...Je croix même que c'est chez eux que ces kéké ont été inventés. Laskar Je m'installe Inscrit le: 13/5/2013 Envois: 422 Karma: 510 Re: Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une a... Re: Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une a... 0 Le panneau au début c'est bien celui qui indique la fin de limitations ? Si c'est le cas c'est bien le conducteur qui déboule qui est fautif, d'autant plus qu'en Allemagne ils sont sensés être au courant que la voie de gauche est réservé au voiture rapide SeyoS Je m'installe Inscrit le: 19/3/2012 Envois: 172 Karma: 265 Re: Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une a... Re: Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une a... 2 Il est cinglé de presque s'arrêter sur la voie gauche d'une autoroute où on roule à ces vitesses ! alfosynchro J'aime glander ici Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 7519 Karma: 3129 En ligne ! Re: Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une a... Re: Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une a... 1

Edit @SeyoS : mais non voyons, il est tout seul sur la route, donc : pas de danger... gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 2617 Karma: 2167 Re: Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une a... Re: Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une a... 0

On dirait presque une blague de Toto

@Laskar Non ce n'est pas ce que dit le code de la route allemand. Il est juste sensé être 100% maître de son véhicule, et là il ne l'a pas été. La densité de circulation ne lui permettait pas de rouler à cette vitesse quelque soit la limite ( ou non-limite )

@Laskar Non ce n'est pas ce que dit le code de la route allemand. Il est juste sensé être 100% maître de son véhicule, et là il ne l'a pas été. La densité de circulation ne lui permettait pas de rouler à cette vitesse quelque soit la limite ( ou non-limite ) Citation :On dirait presque une blague de TotoNon ce n'est pas ce que dit le code de la route allemand. Il est juste sensé être 100% maître de son véhicule, et là il ne l'a pas été. La densité de circulation ne lui permettait pas de rouler à cette vitesse quelque soit la limite ( ou non-limite ) Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1210 Karma: 1705 Re: Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une a... Re: Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une a... 0 Le touche-touche a lieu à 183 km/h.

C'est élevé mais c'est déjà bien plus facile de garder le contrôle.



De toute façon plus une voiture peut aller vite, plus l'ensemble de ses équipements de sécurité sont performants.

On est plus tranquille dans une benz haut de gamme à 200 km/h que dans une twingo à 130. Alexis39 Je viens d'arriver Inscrit le: 15/5/2015 Envois: 25 Karma: 101 Re: Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une a... Re: Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une a... 1 Je comprend pas ce reflexe d'essayer de remettre le danger a sa place (klaxone, appel de phare) plutot que d'utiliser toute ses capaciter/son temps a eviter le danger (freinage controle/ virage) ...



Le mec deboite sans verifier, c'est oblige qu'il ne fait pas attention a ses retro ... arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 289 Karma: 82 Re: Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une a... Re: Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une a... 1

Salut, je m'attendais a ce genre de commentaire et je te réponds parce que tu as le plus de Likes. Moi j'aime cette video parce qu'on voit que la vitesse n'apporte pas forcement quelque chose de spectaculaire, la manoeuvre du conducteur est parfaite, il a fait des appels de phare dés qu'il le pouvait, il s'est assuré de mettre ses warning et de bloquer celui en faute pour changer de voie sans prevenir. Si ça roue avait touché celle de l'autre ça aurai été beaucoup plus dangereux et ça monte que les voitures modernes sont bien faites pour eviter se phénomène de saut.

Bref je trouvait la conduite trés technique et c'est pour ça que j'aime la vidéo nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 602 Karma: 1040 En ligne ! Re: Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une a... Re: Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une a... 0 @Alexis39 Il avait largement la place si le gars derrière roulait pas comme un abrutit. Alexis39 Je viens d'arriver Inscrit le: 15/5/2015 Envois: 25 Karma: 101 Re: Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une a... Re: Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une a... 0 @nakag c'est une autoroute allemande, il n'y a pas de limitation de vitesse. ceux qui deboite ont plutot interet a regarder derriere nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 602 Karma: 1040 En ligne ! Re: Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une a... Re: Une voiture en percute une autre à 240 km/h sur une a... 1 Quoique tu me dises 240 km/h faut forcément être un Kéké Tunning.