Vidéo : Quand un ouvrier est très occupé sur un chantier Posté par Surzurois

Un ouvrier aide absolument tout le monde sur un chantier, si bien qu'il ne fait absolument rien.



Vidéo (58s) : Un ouvrier très occupé sur un chantier





LE COCHE ET LA MOUCHE



Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé,

Et de tous les côtés au soleil exposé,

Six forts chevaux tiraient un Coche.

Femmes, Moine, Vieillards, tout était descendu.

L'attelage suait, soufflait, était rendu.

Une Mouche survient, et des Chevaux s'approche ;

Prétend les animer par son bourdonnement ;

Pique l'un, pique l'autre, et pense à tout moment

Qu'elle fait aller la machine,

S'assied sur le timon, sur le nez du Cocher ;

Aussitôt que le char chemine,

Et qu'elle voit les gens marcher,

Elle s'en attribue uniquement la gloire ;

Va, vient, fait l'empressée ; il semble que ce soit

Un Sergent de bataille allant en chaque endroit

Faire avancer ses gens, et hâter la victoire.

La Mouche en ce commun besoin

Se plaint qu'elle agit seule, et qu'elle a tout le soin ;

Qu'aucun n'aide aux Chevaux à se tirer d'affaire.

Le Moine disait son Bréviaire ;

Il prenait bien son temps ! une femme chantait ;

C'était bien de chansons qu'alors il s'agissait !

Dame Mouche s'en va chanter à leurs oreilles,

Et fait cent sottises pareilles.

Après bien du travail le Coche arrive au haut.

Respirons maintenant, dit la Mouche aussitôt :

J'ai tant fait que nos gens sont enfin dans la plaine.

Ca, Messieurs les Chevaux, payez-moi de ma peine.



Ainsi certaines gens, faisant les empressés,

S'introduisent dans les affaires :

Ils font partout les nécessaires,

Et, partout importuns, devraient être chassés.



Jean de la Fontaine

19 commentaires Auteur Conversation Grabul Je m'installe Inscrit le: 9/6/2009 Envois: 162 Karma: 363 Re: Quand un ouvrier est très occupé sur un chantier Re: Quand un ouvrier est très occupé sur un chantier 0 On dirait l'intervention de Macron d'hier soir en version mime. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 925 Karma: 1447 Re: Quand un ouvrier est très occupé sur un chantier Re: Quand un ouvrier est très occupé sur un chantier 2 Là c'est le chef qui essaye de montrer qu'il fait quelque chose car le grand chef est là aujourd'hui ! Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5220 Karma: 4932 Re: Quand un ouvrier est très occupé sur un chantier Re: Quand un ouvrier est très occupé sur un chantier 6 LE COCHE ET LA MOUCHE



Jean de la Fontaine



Les philantropies de l'ouvrier charpentier.



Je donnerai la solution plus tard Contrepetrie:Les philantropies de l'ouvrier charpentier.Je donnerai la solution plus tard Borny Je suis accro Inscrit le: 17/8/2014 Envois: 1290 Karma: 1063 Re: Quand un ouvrier est très occupé sur un chantier Re: Quand un ouvrier est très occupé sur un chantier 1 On en parle de la personne qui filme ? Il n'essaie même pas d'aider ! Pettoman Je suis accro Inscrit le: 28/1/2009 Envois: 609 Karma: 713 Re: Quand un ouvrier est très occupé sur un chantier Re: Quand un ouvrier est très occupé sur un chantier 0 NOOOB !!!! gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 190 Karma: 320 Re: Quand un ouvrier est très occupé sur un chantier Re: Quand un ouvrier est très occupé sur un chantier 2 @Borny



Sacré Dédé, il essaie toujours Dédé. Tchris Je viens d'arriver Inscrit le: 10/7/2017 Envois: 4 Re: Quand un ouvrier est très occupé sur un chantier Re: Quand un ouvrier est très occupé sur un chantier 0 C'est un contrôleur qualité, c'est tout... Vous êtes tous de mauvaise foi ! zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 833 Karma: 2640 Re: Quand un ouvrier est très occupé sur un chantier Re: Quand un ouvrier est très occupé sur un chantier 7 Vous n'y connaissez rien, c'est du "Air travail"! Green_Is_Dead Je m'installe Inscrit le: 7/12/2018 Envois: 356 Karma: 239 Re: Quand un ouvrier est très occupé sur un chantier Re: Quand un ouvrier est très occupé sur un chantier 1 Lui, c'est typiquement le boulet qui fait toujours tout foirer et à qui personne ne veut confier de tâches. ^^ Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 5943 Karma: 2445 Re: Quand un ouvrier est très occupé sur un chantier Re: Quand un ouvrier est très occupé sur un chantier 0 Brasser du vent c'est faire quelque chose. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2356 Karma: 5332 Re: Quand un ouvrier est très occupé sur un chantier Re: Quand un ouvrier est très occupé sur un chantier 0 on en a un au taff , on l'appelle le ventilateur roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1055 Karma: 2943 Re: Quand un ouvrier est très occupé sur un chantier Re: Quand un ouvrier est très occupé sur un chantier 0 Et si la paie était proportionnelle au travail fourni ? ^^

Enfin bon, y'a pas mal de fiche de paie qui serait impactées x) pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6454 Karma: 1934 Re: Quand un ouvrier est très occupé sur un chantier Re: Quand un ouvrier est très occupé sur un chantier 1



Citation :

@gnarf2

Contrepetrie:



Les philantropies de l'ouvrier charpentier.



Je donnerai la solution plus tard :)

La tripe en folie de l’ouvrier partant chier J'en connais 1 ou 2 des comme ça...Citation :La tripe en folie de l’ouvrier partant chier Gizmo091 Je m'installe Inscrit le: 18/2/2008 Envois: 138 Karma: 118 Re: Quand un ouvrier est très occupé sur un chantier Re: Quand un ouvrier est très occupé sur un chantier 0

@gnarf2

Contrepetrie:



Les philanthropies de l'ouvrier charpentier.



Je donnerai la solution plus tard :)



La Tripampholies de l'ouvrier parchentier. Citation :La Tripampholies de l'ouvrier parchentier. Milot J'aime glander ici Inscrit le: 31/10/2014 Envois: 6264 Karma: 4069 Re: Quand un ouvrier est très occupé sur un chantier Re: Quand un ouvrier est très occupé sur un chantier 0 @CrazyCow

Ce matin, les koréusiens ont bouffé un humoriste. CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14518 Karma: 18167 Re: Quand un ouvrier est très occupé sur un chantier Re: Quand un ouvrier est très occupé sur un chantier 0 Milot Apparemment Apparemment Fabiolo Je suis accro Inscrit le: 19/12/2012 Envois: 928 Karma: 155 Re: Quand un ouvrier est très occupé sur un chantier Re: Quand un ouvrier est très occupé sur un chantier 1 J'ai un peu de peu mal à ne pas croire à un gag quant même.



