Vidéo : Un chauffeur de camion essuie des coups de feu (Afrique du Sud) Posté par toroles

Un chauffeur de camion se fait tirer dessus sur une route bien connue pour ses vols et attaques à main armée en Afrique du Sud.



Vidéo (29s) : Un camionneur essuie des coups de feu





teddybear3k Je m'installe Inscrit le: 5/5/2011 Envois: 440 Karma: 365 En ligne ! Re: Un chauffeur de camion essuie des coups de feu (Afriq... Re: Un chauffeur de camion essuie des coups de feu (Afriq... 1 Les chauffeurs de bus, les pompiers et les flics devraient se calquer sur cette technique dans lors de leur passage dans des zones sensibles. dark-nenes Je suis accro Inscrit le: 14/12/2007 Envois: 699 Karma: 1766 Re: Un chauffeur de camion essuie des coups de feu (Afriq... Re: Un chauffeur de camion essuie des coups de feu (Afriq... 2 Punaise imagine t'es heureux dans ton camion tranquille et là tu te prends une balle en pleine tête parce que des mecs veulent simplement te voler Fabiolo Je suis accro Inscrit le: 19/12/2012 Envois: 929 Karma: 156 Re: Un chauffeur de camion essuie des coups de feu (Afriq... Re: Un chauffeur de camion essuie des coups de feu (Afriq... 0 Il gère bien quant même, continuer à tracer comme ça sans s'arrêter ni sortir de la route. On voit que c'est pas sa première fois hélas. gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 2627 Karma: 2176 En ligne ! Re: Un chauffeur de camion essuie des coups de feu (Afriq... Re: Un chauffeur de camion essuie des coups de feu (Afriq... 0 L'Afrique du sud, c'est un peu comme le Brésil ou les USA. Des pays où la nécrologie du journal est bien remplie LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3386 Karma: 8384 En ligne ! Re: Un chauffeur de camion essuie des coups de feu (Afriq... Re: Un chauffeur de camion essuie des coups de feu (Afriq... 1 J'aimerai profiter que cette vidéo se passe en Afrique du Sud pour rappeler qu'en ce moment les attaques contres les fermiers s'intensifient et que personne n'en parle... Ce pays est d'une violence inouïe (bon le Brésil aussi) Asmodeus Je masterise ! Inscrit le: 19/2/2014 Envois: 2047 Karma: 950 Re: Un chauffeur de camion essuie des coups de feu (Afriq... Re: Un chauffeur de camion essuie des coups de feu (Afriq... 4 Ça remet un peu les pendules à l'heure après la vidéo du type qui pleure pour ses pompes... gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 193 Karma: 322 Re: Un chauffeur de camion essuie des coups de feu (Afriq... Re: Un chauffeur de camion essuie des coups de feu (Afriq... 1 Ba oui mais pourquoi il les essuie, les coups de feu au lieu de les éviter? roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1057 Karma: 2943 En ligne ! Re: Un chauffeur de camion essuie des coups de feu (Afriq... Re: Un chauffeur de camion essuie des coups de feu (Afriq... 0 @dark-nenes J'avoue... Comme tu dis le mec était super content et tout dans son camion, il demandait rien a personne... Vassili44 Je m'installe Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 279 Karma: 266 En ligne ! Re: Un chauffeur de camion essuie des coups de feu (Afriq... Re: Un chauffeur de camion essuie des coups de feu (Afriq... 0 gnarf2,



Surtout sur un pare-brise qui a volé en éclat, ce n'est pas facile. roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1057 Karma: 2943 En ligne ! Re: Un chauffeur de camion essuie des coups de feu (Afriq... Re: Un chauffeur de camion essuie des coups de feu (Afriq... 0 C'était ptet pas un vol, mais une féministe SJW tweeter qui aura pas apprécié de se faire siffler de la sorte Takateck Je suis accro Inscrit le: 12/12/2018 Envois: 1637 Karma: 1147 En ligne ! Re: Un chauffeur de camion essuie des coups de feu (Afriq... Re: Un chauffeur de camion essuie des coups de feu (Afriq... 0 Vous navigateur est trop vieux shojo Je m'installe Inscrit le: 12/1/2017 Envois: 134 Karma: 189 En ligne ! Re: Un chauffeur de camion essuie des coups de feu (Afriq... Re: Un chauffeur de camion essuie des coups de feu (Afriq... 0 C'est juste un paysage à 10 balles