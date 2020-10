Vidéo : Un chien est effrayé par un personnage du jeu vidéo « Apex Legends » Posté par Surzurois

Un chien est effrayé par le personnage Revenant du jeu Apex Legends lorsque celui-ci court vers l'écran.



Vidéo (19s) : Un chien effrayé par un personnage de « Apex Legends »





Sur le même sujet :

Vidéo : Un chien regarde un film d'horreur Vidéo : Un chien veut sauver Leonardo DiCaprio dans The Revenant Vidéo : Un chien se sent trahi #RDR2 Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Saucisson666 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2015 Envois: 780 Karma: 876 Re: Un chien est effrayé par un personnage du jeu vidéo «... Re: Un chien est effrayé par un personnage du jeu vidéo «... 7 #Train entrant en gare de La Ciotat AymericCaron Je m'installe Inscrit le: 23/6/2020 Envois: 180 Re: Un chien est effrayé par un personnage du jeu vidéo «... Re: Un chien est effrayé par un personnage du jeu vidéo «... 1 Pauvre petit toutou ! Gauvain Je m'installe Inscrit le: 1/11/2010 Envois: 149 Karma: 138 Re: Un chien est effrayé par un personnage du jeu vidéo «... Re: Un chien est effrayé par un personnage du jeu vidéo «... 2 Ce n'est pas la même vidéo entre le lecteur Koreus et twitter : c'est pour deux fois plus de lol ?! CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14522 Karma: 18181 Re: Un chien est effrayé par un personnage du jeu vidéo «... Re: Un chien est effrayé par un personnage du jeu vidéo «... 1 Il a de quoi être traumatisé ! Ce rire diaboliqueIl a de quoi être traumatisé ! maxbren Je viens d'arriver Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 88 Karma: 460 Re: Un chien est effrayé par un personnage du jeu vidéo «... Re: Un chien est effrayé par un personnage du jeu vidéo «... 0 Comportement à ne pas reproduire, malgré le fait que la personne doit le faire subir régulièrement a son chien camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 661 Karma: 2148 Re: Un chien est effrayé par un personnage du jeu vidéo «... Re: Un chien est effrayé par un personnage du jeu vidéo «... 0 @Saucisson666 C'est exactement à quoi je pensais !!! +1 XD Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5226 Karma: 4944 Re: Un chien est effrayé par un personnage du jeu vidéo «... Re: Un chien est effrayé par un personnage du jeu vidéo «... 0

C'est bien un cleb's Hendalith Je m'installe Inscrit le: 29/10/2012 Envois: 219 Karma: 254 Re: Un chien est effrayé par un personnage du jeu vidéo «... Re: Un chien est effrayé par un personnage du jeu vidéo «... 1 @maxbren source crois moi kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1821 Karma: 3183 Re: Un chien est effrayé par un personnage du jeu vidéo «... Re: Un chien est effrayé par un personnage du jeu vidéo «... 0

@Gauvain

Ce n'est pas la même vidéo entre le lecteur Koreus et twitter : c'est pour deux fois plus de lol ?!



Bien vu l'aveugle. Citation :Bien vu l'aveugle. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.