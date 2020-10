Vidéo : Des robots dauphins pour remplacer les animaux en captivité Posté par izard

La société Edge Innovations a créé des robots en forme de dauphins pour remplacer les animaux en captivité.



Vidéo (2mn43s) : Robots dauphins





Sur le même sujet :

Vidéo : Dauphins lumineux à Newport Beach Vidéo : Un dauphin caressé par les passants (Brest) Vidéo : Un dauphin nage à la proue d'un bateau Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 931 Karma: 1468 Re: Des robots dauphins pour remplacer les animaux en cap... Re: Des robots dauphins pour remplacer les animaux en cap... 0 Prochaine étape : créer des robots humanoïdes pour remplacer les humains en liberté. Roulegalette Je viens d'arriver Inscrit le: 14/5/2020 Envois: 10 Re: Des robots dauphins pour remplacer les animaux en cap... Re: Des robots dauphins pour remplacer les animaux en cap... 1 Prochaine étape: Le robot dauphin harcèleur-violeur..

Sinon c’est pas réaliste! zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 837 Karma: 2662 Re: Des robots dauphins pour remplacer les animaux en cap... Re: Des robots dauphins pour remplacer les animaux en cap... 0 et la fille qui nage avec, c'est un robot? comme Vickie? (comprenne qui pourra, les vrais sachent) chopsuey Je masterise ! Inscrit le: 2/5/2013 Envois: 3825 Karma: 3405 En ligne ! Re: Des robots dauphins pour remplacer les animaux en cap... Re: Des robots dauphins pour remplacer les animaux en cap... 0 Impressionnant techniquement mais bon à ce compte là je préfère encore regarder des vrais dauphins devant un écran de télé plutôt que des faux dauphins de mes propres yeux.

Ou alors le but c'est l'intérêt pour la performance robotique ? gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 2646 Karma: 2191 En ligne ! Re: Des robots dauphins pour remplacer les animaux en cap... Re: Des robots dauphins pour remplacer les animaux en cap... 0 Oh! un dauphin avec un balai dans le cul! boiteacourrier Je viens d'arriver Inscrit le: 22/10/2017 Envois: 84 Karma: 155 Re: Des robots dauphins pour remplacer les animaux en cap... Re: Des robots dauphins pour remplacer les animaux en cap... 1 Sauvez Wall-e ! Aldebaran Je suis accro Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 1145 Karma: 760 Re: Des robots dauphins pour remplacer les animaux en cap... Re: Des robots dauphins pour remplacer les animaux en cap... 0 J'entends le cœur de l'ensemble de la communauté des grands mammifères aquatiques crier à propos des zoo: "C'est assez!"

Ou cétacé... enfin, un truc comme ça... stiflou Je m'installe Inscrit le: 6/10/2014 Envois: 125 Karma: 173 Re: Des robots dauphins pour remplacer les animaux en cap... Re: Des robots dauphins pour remplacer les animaux en cap... 0 C'est le début de la fin ... Kentriodon Je m'installe Inscrit le: 15/9/2008 Envois: 463 Karma: 794 Re: Des robots dauphins pour remplacer les animaux en cap... Re: Des robots dauphins pour remplacer les animaux en cap... 1 Aucun intérêt en temps que spectateur. Par contre des espèces éteintes, ça a plus de sens je pense. kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1822 Karma: 3184 Re: Des robots dauphins pour remplacer les animaux en cap... Re: Des robots dauphins pour remplacer les animaux en cap... 1



Vu que certains humains, ne comprennent toujours pas que les Dauphins sont assez intelligent pour ne pas supporter leurs états en captivités. Et qu'ils sont prêt à payer pour les voir souffrir.



AU moins, là : on libère les dauphins en captivité. On se prend un robot dauphin et fin du jeux !



Win ! Win !



Les humains voient toujours leurs dauphins dans le Park et les Dauphins sont tranquillou dans l'eau.





Par contre, j'attend de voir les dragons qui crachent du feu ! Perso je trouve cela très bien.Vu que certains humains, ne comprennent toujours pas que les Dauphins sont assez intelligent pour ne pas supporter leurs états en captivités. Et qu'ils sont prêt à payer pour les voir souffrir.AU moins, là : on libère les dauphins en captivité. On se prend un robot dauphin et fin du jeux !Win ! Win !Les humains voient toujours leurs dauphins dans le Park et les Dauphins sont tranquillou dans l'eau.Par contre, j'attend de voir les dragons qui crachent du feu ! Trucmachinchose Je viens d'arriver Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 62 Karma: 168 Re: Des robots dauphins pour remplacer les animaux en cap... Re: Des robots dauphins pour remplacer les animaux en cap... 0

@Kentriodon

Aucun intérêt en temps que spectateur. Par contre des espèces éteintes, ça a plus de sens je pense.



Du coup, ça ne devrait pas tarder... Citation :Du coup, ça ne devrait pas tarder... chopsuey Je masterise ! Inscrit le: 2/5/2013 Envois: 3825 Karma: 3405 En ligne ! Re: Des robots dauphins pour remplacer les animaux en cap... Re: Des robots dauphins pour remplacer les animaux en cap... 1 @kpouer Non mais autant fermer les parcs aquatiques directement.

Ou alors c'est destiné au enfants et on leurs fera croire que c'est des vrais dauphins ? (un autre menssonge de plus qu'ils découvriront en grandissant ^^ )

Non parce que à partir du moment où tu sais que c'est des robots télécommandés par des humains, tu ne vas pas voir des dauphins tu vas voir des robots, tu ne peux pas tromper ton cerveau.

Si un jour on te pose la question "tu as déjà vue des dauphins ?" tu répondras non. pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6462 Karma: 1932 Re: Des robots dauphins pour remplacer les animaux en cap... Re: Des robots dauphins pour remplacer les animaux en cap... 0

@kpouer

AU moins, là : on libère les dauphins en captivité. On se prend un robot dauphin et fin du jeux !



99,99% des mammifères marins dans les parcs aquatiques sont nés en captivité dans ces parcs, tu les relâches dans l'océan ils meurent tous ^^ Citation :99,99% des mammifères marins dans les parcs aquatiques sont nés en captivité dans ces parcs, tu les relâches dans l'océan ils meurent tous ^^ pouette11 Je m'installe Inscrit le: 23/5/2011 Envois: 136 Karma: 166 Re: Des robots dauphins pour remplacer les animaux en cap... Re: Des robots dauphins pour remplacer les animaux en cap... 0

@ThomGamer

Prochaine étape : créer des robots humanoïdes pour remplacer les humains en liberté.





Westworld on y arrive Citation :Westworld on y arrive _Servietsky_ Je masterise ! Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 3024 Karma: 4037 En ligne ! Re: Des robots dauphins pour remplacer les animaux en cap... Re: Des robots dauphins pour remplacer les animaux en cap... 1 Je comprends que l'on veuille arrêter de mettre des animaux sauvages en captivité, mais ça n'a aucun intérêt de venir voir un "faux". SeyoS Je m'installe Inscrit le: 19/3/2012 Envois: 173 Karma: 271 Re: Des robots dauphins pour remplacer les animaux en cap... Re: Des robots dauphins pour remplacer les animaux en cap... 0 Ca doit être dingue à voir sans sa peau ! chopsuey Je masterise ! Inscrit le: 2/5/2013 Envois: 3825 Karma: 3405 En ligne ! Re: Des robots dauphins pour remplacer les animaux en cap... Re: Des robots dauphins pour remplacer les animaux en cap... 0 Ou alors qu'ils fassent des parcs aquatiques en réalité virtuel ce sera la même chose au final et les gens pourront rester chez eux Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.