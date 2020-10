Vidéo : Un chat défend un enfant contre l'attaque d'un chien Posté par Kilroy1

Un chat défend un enfant contre l'attaque d'un chien méchant dans une rue.



Vidéo (21s) : Un chat défend un enfant contre un chien





Vidéo : Un chat protège un bébé Vidéo : Un chat Super Saiyan sauve un enfant Vidéo : Un chien encouragé par une fillette Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3391 Karma: 8417 Re: Un chat défend un enfant contre l'attaque d&apos... Re: Un chat défend un enfant contre l'attaque d&apos... 2 Ils sont félins pour l'autre ces deux là Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5231 Karma: 4950 Re: Un chat défend un enfant contre l'attaque d&apos... Re: Un chat défend un enfant contre l'attaque d&apos... 2 Cela me rappelle quelque chose :



Un chat sauve un petit garçon attaqué par un chien kast_or Je viens d'arriver Inscrit le: 22/11/2010 Envois: 18 Re: Un chat défend un enfant contre l'attaque d&apos... Re: Un chat défend un enfant contre l'attaque d&apos... 2 Cette description digne de "plein les yeux" à l époque. "Au péril de sa vie... un véritable héro"... Ha ha Vassili44 Je m'installe Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 284 Karma: 268 En ligne ! Re: Un chat défend un enfant contre l'attaque d&apos... Re: Un chat défend un enfant contre l'attaque d&apos... 1 Il défend surtout sa proie. On voit bien au début le chat s'apprêtait à sauter à la gorge de l'enfant en mode fourbe. camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 662 Karma: 2148 Re: Un chat défend un enfant contre l'attaque d&apos... Re: Un chat défend un enfant contre l'attaque d&apos... 0 Toutes ces tensions dans les pays musulmans... même les animaux sont complètement perdus Dudujones Je m'installe Inscrit le: 12/12/2004 Envois: 273 Karma: 154 Re: Un chat défend un enfant contre l'attaque d&apos... Re: Un chat défend un enfant contre l'attaque d&apos... 1

@Vassili44

Il défend surtout sa proie. On voit bien au début le chat s'apprêtait à sauter à la gorge de l'enfant en mode fourbe.

Il était couché sous la voiture, tranquillou-gilou. Méchant va !



Un jour, les chats domineront le monde, mais pas tout de suite, ils doivent d'abord éliminer les chiens ! Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3673 Karma: 15114 Re: Un chat défend un enfant contre l'attaque d&apos... Re: Un chat défend un enfant contre l'attaque d&apos... 0 Quel connard ce clébard qui cherche la merde à tout le monde !

Bravo au chat, quand même, qui aurait pu rester à l'écart ou se barrer mais qu'est venu aider quand le gosse était dans la merde. Chapeau ! Pandor29 Je m'installe Inscrit le: 28/3/2010 Envois: 393 Karma: 101 Re: Un chat défend un enfant contre l'attaque d&apos... Re: Un chat défend un enfant contre l'attaque d&apos... 0



Bravo au chat, quand même, qui aurait pu rester à l'écart ou se barrer mais qu'est venu aider quand le gosse était dans la merde. Chapeau ! Pandor29 Je m'installe Inscrit le: 28/3/2010 Envois: 393 Karma: 101 Re: Un chat défend un enfant contre l'attaque d&apos... Re: Un chat défend un enfant contre l'attaque d&apos... 0

@Barbatos

Quel connard ce clébard qui cherche la merde à tout le monde !



Bravo au chat, quand même, qui aurait pu rester à l'écart ou se barrer mais qu'est venu aider quand le gosse était dans la merde. Chapeau !



Peut être qu"il avait faim. noprizzdetet Je viens d'arriver Inscrit le: 29/1/2019 Envois: 15 Re: Un chat défend un enfant contre l'attaque d&apos... Re: Un chat défend un enfant contre l'attaque d&apos... 0 Il y a une possibilité que nous soyons dans une simulation. et le chat revient dans matrix comme dans cette réalité pour changer l histoire Tramb Je m'installe Inscrit le: 18/11/2013 Envois: 140 Karma: 81 Re: Un chat défend un enfant contre l'attaque d&apos... Re: Un chat défend un enfant contre l'attaque d&apos... 1 @Barbatos j'ai l'impression que le gamin lui lance un caillou au début, ça justifierait l'attaque du clébard. Lebowsky89 Je suis accro Inscrit le: 25/4/2014 Envois: 1246 Karma: 2634 En ligne ! Re: Un chat défend un enfant contre l'attaque d&apos... Re: Un chat défend un enfant contre l'attaque d&apos... 0

@Tramb

@Barbatos j'ai l'impression que le gamin lui lance un caillou au début, ça justifierait l'attaque du clébard.



