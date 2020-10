Vidéo : Un vautour se pose sur la perche à selfie d'un parapentiste Posté par Koreus

Pendant un vol, deux parapentistes en tandem ont eu la visite d'un vautour.



Vidéo (46s) : Un vautour se pose sur la perche d'un parapentiste (Espagne)





arcadja Je viens d'arriver Inscrit le: 31/7/2019 Envois: 7 Re: Un vautour se pose sur la perche à selfie d'un p... 2 Un moment de poesie. Le parapente en harmonie avec la nature, blabla, .. l'oiseau en symbiose , blabla .. tout plein d'émotion, blabla ...

et je lis ensuite la description .."oiseau dressé pour voler avec parapentiste" .. snif! saptech Je viens d'arriver Inscrit le: 5/8/2013 Envois: 25 Karma: 112 Re: Un vautour se pose sur la perche à selfie d'un p... 0 @arcadja Oui, on distingue un sifflet dans la bouche de la personne qui tient la perche ... Djizeusse Je suis accro Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 608 Karma: 1066 Re: Un vautour se pose sur la perche à selfie d'un p... 0 Après les dauphins robots, les vautours.. impressionnant.. gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 2666 Karma: 2204 Re: Un vautour se pose sur la perche à selfie d'un p... 0 Dressage OK, mais ça reste haut-perché ! mahad Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 2181 Karma: 1498 Re: Un vautour se pose sur la perche à selfie d'un p... 0 C'est pas mal stylé PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11040 Karma: 10411 Re: Un vautour se pose sur la perche à selfie d'un p... 0 J'ai toujours su que c'était narcissique un vautour. Wowoip Je m'installe Inscrit le: 20/10/2015 Envois: 111 Karma: 198 Re: Un vautour se pose sur la perche à selfie d'un p... 0 Un vautour américain en Espagne de toute façon, il est forcément dressé, il est pas venu tout seul. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5231 Karma: 4950 Re: Un vautour se pose sur la perche à selfie d'un p... 0

Encore un qui s'adapte. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 934 Karma: 1480 Re: Un vautour se pose sur la perche à selfie d'un p... 0 Et là le vautour se prend dans les suspentes et c'est le drame, le gros sac qui leur sert d'airbag fessier se remplit très rapidement de matière fécale et c'est tout ce qu'on retiendra d'eux. Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 313 Karma: 984 En ligne ! Re: Un vautour se pose sur la perche à selfie d'un p... 3 C'est du co-vautourage ! MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1166 Karma: 1875 Re: Un vautour se pose sur la perche à selfie d'un p... 0

