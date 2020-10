Vidéo : Un virage accidentogène pendant un rallye (Russie) Posté par MaxiSucuk

Des voitures accidentées s'accumulent à la sortie d'un virage pendant un rallye en Russie.



Vidéo (59s) : Virage accidentogène pendant un rallye





Auteur Conversation dioux Je m'installe Inscrit le: 24/5/2010 Envois: 427 Karma: 274 Re: Un virage accidentogène pendant un rallye (Russie) Re: Un virage accidentogène pendant un rallye (Russie) 1 Une belle ratatouille. bipbip Je viens d'arriver Inscrit le: 1/5/2020 Envois: 48 Re: Un virage accidentogène pendant un rallye (Russie) Re: Un virage accidentogène pendant un rallye (Russie) 0 @dioux ratatouille mécanique, le film Korky Je m'installe Inscrit le: 22/9/2006 Envois: 111 Karma: 243 Re: Un virage accidentogène pendant un rallye (Russie) Re: Un virage accidentogène pendant un rallye (Russie) 0

Ça aurait fait du bien aux oreilles de tout le monde et du bien à elle aussi. Ils auraient dû virer celle qui crie comme une hystérique à chaque fois qu'elle voit un accident.Ça aurait fait du bien aux oreilles de tout le monde et du bien à elle aussi. ISKRA85 Je viens d'arriver Inscrit le: 28/10/2011 Envois: 21 Re: Un virage accidentogène pendant un rallye (Russie) Re: Un virage accidentogène pendant un rallye (Russie) 0 Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 8913 Karma: 6065 Re: Un virage accidentogène pendant un rallye (Russie) Re: Un virage accidentogène pendant un rallye (Russie) 3



C'est pas faute d'avoir prévenu LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3394 Karma: 8425 Re: Un virage accidentogène pendant un rallye (Russie) Re: Un virage accidentogène pendant un rallye (Russie) 0 Terrible l'alcool au volant...



Et encore, je parie que ceux qui sont arrivés jusque là, c'est ceux qui avaient bu le moins! alka_ Je m'installe Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 181 Karma: 146 En ligne ! Re: Un virage accidentogène pendant un rallye (Russie) Re: Un virage accidentogène pendant un rallye (Russie) 0 @Korky



tu viens de te faire larguer pour être aussi haineux? ou tu perds tes cheveux peut-être? on passe tous par là c'est pas facile MasterJ Je viens d'arriver Inscrit le: 12/8/2018 Envois: 12 Re: Un virage accidentogène pendant un rallye (Russie) Re: Un virage accidentogène pendant un rallye (Russie) 0 Mais rassurez moi là, est-ce qu’il y en a un qui est arrivé ou pas ? Mental Je m'installe Inscrit le: 26/11/2010 Envois: 107 Karma: 351 Re: Un virage accidentogène pendant un rallye (Russie) Re: Un virage accidentogène pendant un rallye (Russie) 0 Vous navigateur est trop vieux MrAbsurd Je viens d'arriver Inscrit le: 29/7/2014 Envois: 83 Karma: 54 Re: Un virage accidentogène pendant un rallye (Russie) Re: Un virage accidentogène pendant un rallye (Russie) 0 ça me donne envie de regarder des vidéos de "groupe B", tout ça Korky Je m'installe Inscrit le: 22/9/2006 Envois: 111 Karma: 243 Re: Un virage accidentogène pendant un rallye (Russie) Re: Un virage accidentogène pendant un rallye (Russie) 2 alka_



Oups, désolé, j'ai oublié de mettre le petit smiley à la fin de mon message pour éviter que les neuneus prennent au premier degré mon message.

Donc voici :



Ils auraient dû virer celle qui crie comme une hystérique à chaque fois qu'elle voit un accident.

Ça aurait fait du bien aux oreilles de tout le monde et du bien à elle aussi.



ça va mieux? (Je l'ajoute ici aussi, sinon tu vas y voir encore de la haine.) bobolebobo Je m'installe Inscrit le: 21/1/2013 Envois: 155 Karma: 280 Re: Un virage accidentogène pendant un rallye (Russie) Re: Un virage accidentogène pendant un rallye (Russie) 4

@alka_

@Korky



tu viens de te faire larguer pour être aussi haineux? ou tu perds tes cheveux peut-être? on passe tous par là c'est pas facile



T'es pas trop mal chargé en haine toi non plus Citation :T'es pas trop mal chargé en haine toi non plus roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1058 Karma: 2942 Re: Un virage accidentogène pendant un rallye (Russie) Re: Un virage accidentogène pendant un rallye (Russie) 1 @Korky Ils ne sont pas neuneu, les smiley c'est pourtant la base quand on s'exprime à l'écrit sur internet ^^'

Surtout quand on utilise l'humour ou le sarcasme. Ne rien mettre dans ces deux cas est le meilleur moyen pour que tout le monde comprenne de travers:p

Et au contraire, on préfère ne pas en utiliser pour souligner le sérieux d'un propos.

Mais bon tkt pas, c'est fréquent de voir des gens s'engueuler parce qu'ils ont pas compris le ton d'un message x) Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 3958 Karma: 4275 Re: Un virage accidentogène pendant un rallye (Russie) Re: Un virage accidentogène pendant un rallye (Russie) 0 La légende raconte qu'ils ont finis par ouvrir une casse automobiles à cet endroit. Koreame Je suis accro Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 1899 Karma: 1951 En ligne ! Re: Un virage accidentogène pendant un rallye (Russie) Re: Un virage accidentogène pendant un rallye (Russie) 0 A voir le comportement des spectateurs, ce n'est pas le virage qui est accidentogène, mais leur ligne d'arrivée qui sors (c'est le cas de le dire) de l'ordinaire. Vive la Russie. Vassili44 Je m'installe Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 285 Karma: 271 Re: Un virage accidentogène pendant un rallye (Russie) Re: Un virage accidentogène pendant un rallye (Russie) 0

@Korky

@alka_



Oups, désolé, j'ai oublié de mettre le petit smiley à la fin de mon message pour éviter que les neuneus prennent au premier degré mon message.

Donc voici :



Ils auraient dû virer celle qui crie comme une hystérique à chaque fois qu'elle voit un accident.

Ça aurait fait du bien aux oreilles de tout le monde et du bien à elle aussi.



ça va mieux? (Je l'ajoute ici aussi, sinon tu vas y voir encore de la haine.)



Neuneu ? Petit exercice : Une de ses dix phrases est au second degré, laquelle ? 1- Il est con ce mec ! 2- Il est con ce mec ! 3 - Il est con ce mec ! 4 - Il est con ce mec ! 5 - Il est con ce mec ! 6 - Il est con ce mec ! 7 - Il est con ce mec ! 8 - Il est con ce mec ! 9 - Il est con ce mec ! 10 - Il est con ce mec ! Citation :Neuneu ? Petit exercice : Une de ses dix phrases est au second degré, laquelle ? 1- Il est con ce mec ! 2- Il est con ce mec ! 3 - Il est con ce mec ! 4 - Il est con ce mec ! 5 - Il est con ce mec ! 6 - Il est con ce mec ! 7 - Il est con ce mec ! 8 - Il est con ce mec ! 9 - Il est con ce mec ! 10 - Il est con ce mec ! alka_ Je m'installe Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 181 Karma: 146 En ligne ! Re: Un virage accidentogène pendant un rallye (Russie) Re: Un virage accidentogène pendant un rallye (Russie) 0 roondar

@Korky



donc avec un smiley qui sourit on peut se permettre une bonne grosse remarque de beauf.. et dire ensuite que c'était une blague.. d'accord je comprends la logique (mais pas la blague)