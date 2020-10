Vidéo : Il annonce le couvre-feu en criant « Ça va être tout noir » dans les rues de Rouen Posté par nobrain

Un jeune homme arpente les rues de Rouen en criant « Ça va être tout noir » pour annoncer le couvre-feu.



Vidéo (1mn4s) : « Ça va être tout noir » dans les rues de Rouen





Auteur Conversation kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1826 Karma: 3208 Re: Il annonce le couvre-feu en criant « Ça va être tout ... Re: Il annonce le couvre-feu en criant « Ça va être tout ... 4



Un peu d'humour dans cette période merdique.



L'original pour rappel :



Ca va être tout noir! TA GUEULE! rrr Perso j'aime bien :Un peu d'humour dans cette période merdique.L'original pour rappel :Ca va être tout noir! TA GUEULE! rrr raymond06 Chaleur ! Inscrit le: 25/11/2014 Envois: 69 Re: Il annonce le couvre-feu en criant « Ça va être tout ... Re: Il annonce le couvre-feu en criant « Ça va être tout ... 3 Haha, excellent! Heureusement que certains gardent le moral!



rrr Perso j'aime bien :Un peu d'humour dans cette période merdique.L'original pour rappel :Ca va être tout noir! TA GUEULE! rrr raymond06 Chaleur ! Inscrit le: 25/11/2014 Envois: 69 Re: Il annonce le couvre-feu en criant « Ça va être tout ... Re: Il annonce le couvre-feu en criant « Ça va être tout ... 3 Haha, excellent! Heureusement que certains gardent le moral!

Des fois, t'as pas un peu envie de pas rien faire? tesdy14 Je viens d'arriver Inscrit le: 25/10/2019 Envois: 48 Re: Il annonce le couvre-feu en criant « Ça va être tout ... Re: Il annonce le couvre-feu en criant « Ça va être tout ... 0 "TA GUEULE !" Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3675 Karma: 15114 Re: Il annonce le couvre-feu en criant « Ça va être tout ... Re: Il annonce le couvre-feu en criant « Ça va être tout ... 0 Quand ce film est sorti j'ai pas l'impression que beaucoup l'aient vu, et pourtant certains trucs sont devenus un peu cultes Jiovani Je viens d'arriver Inscrit le: 8/9/2020 Envois: 54 Re: Il annonce le couvre-feu en criant « Ça va être tout ... Re: Il annonce le couvre-feu en criant « Ça va être tout ... 0 Soit les gens on de la culture soit ils lui disent vraiment de fermer sa gueule mdr Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 316 Karma: 1010 Re: Il annonce le couvre-feu en criant « Ça va être tout ... Re: Il annonce le couvre-feu en criant « Ça va être tout ... 0 Plus d'hippopotamouth du coup ? bramlefou Je m'installe Inscrit le: 14/11/2014 Envois: 104 Karma: 63 Re: Il annonce le couvre-feu en criant « Ça va être tout ... Re: Il annonce le couvre-feu en criant « Ça va être tout ... 0 J'adore ! _Servietsky_ Je masterise ! Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 3035 Karma: 4052 Re: Il annonce le couvre-feu en criant « Ça va être tout ... Re: Il annonce le couvre-feu en criant « Ça va être tout ... 2 Et en plus il est de dos ! dacaid Je m'installe Inscrit le: 12/4/2007 Envois: 346 Karma: 1050 Re: Il annonce le couvre-feu en criant « Ça va être tout ... Re: Il annonce le couvre-feu en criant « Ça va être tout ... 0 Jiovani Ah merde, Rrrr !! c'est devenu de la culture... On est foutu !!! Ah merde, Rrrr !! c'est devenu de la culture... On est foutu !!! Dudujones Je m'installe Inscrit le: 12/12/2004 Envois: 275 Karma: 157 Re: Il annonce le couvre-feu en criant « Ça va être tout ... Re: Il annonce le couvre-feu en criant « Ça va être tout ... 0 C'est con, j'ai pas aimé le film RRrrr! mais cette vidéo m'a fait marrer. C'est l'effet de voir rejouer une scène de film dans la réalité je suppose... tipihack Je m'installe Inscrit le: 9/3/2015 Envois: 164 Karma: 258 Re: Il annonce le couvre-feu en criant « Ça va être tout ... Re: Il annonce le couvre-feu en criant « Ça va être tout ... 1 Un peu de douceur dans ce monde de brutes ! LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3395 Karma: 8430 Re: Il annonce le couvre-feu en criant « Ça va être tout ... Re: Il annonce le couvre-feu en criant « Ça va être tout ... 3 T'as baisé ma femme, j'ai baisé ma femme, allez on est quitte! alfosynchro J'aime glander ici Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 7549 Karma: 3144 Re: Il annonce le couvre-feu en criant « Ça va être tout ... Re: Il annonce le couvre-feu en criant « Ça va être tout ... 0 Je suis déjà tout noir !

Ma gueule !

Ma gueule ! WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2736 Karma: 8649 Re: Il annonce le couvre-feu en criant « Ça va être tout ... Re: Il annonce le couvre-feu en criant « Ça va être tout ... 0 A merde, ca film encore au 3310 à Rouen ? pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6468 Karma: 1926 Re: Il annonce le couvre-feu en criant « Ça va être tout ... Re: Il annonce le couvre-feu en criant « Ça va être tout ... 0 célèbre réplique du film « RRRrrrr !!!

Ta gueule ? Bah forcément... Citation :Ta gueule ? Bah forcément... shinix Je suis accro Inscrit le: 16/3/2015 Envois: 587 Karma: 1027 Re: Il annonce le couvre-feu en criant « Ça va être tout ... Re: Il annonce le couvre-feu en criant « Ça va être tout ... 0 - Il était comment ?

- Il était de dos.

- Ok, arrêtez tous les hommes de dos que vous trouverez. Nark0t1k Je m'installe Inscrit le: 14/4/2007 Envois: 351 Karma: 255 En ligne ! Re: Il annonce le couvre-feu en criant « Ça va être tout ... Re: Il annonce le couvre-feu en criant « Ça va être tout ... 0 @pac75

Non "Ca va être tout noir , Ta gueule"



Ce film a ruiné mon adolescence... (je m'apelle Pierre Leblond...) quand je sort l'anecdote en festival suite a un gars quu fait ça dans le camping je suis obligé de sortir ma carte d'identité XD