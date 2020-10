Vidéo : Quand un producteur de citrons se venge sur un voleur Posté par Skwatek

Un voleur de citrons a une mauvaise surprise en franchissant une clôture.



Vidéo (58s) : Voleur de citrons vs Clôture électrique





Top commentaires LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3397 Karma: 8443 Re: Quand un producteur de citrons se venge sur un voleur 6 Au moins là il optampère !













Jean Blaguin, humoriste

11 commentaires













Jean Blaguin, humoriste

11 commentaires Auteur Conversation PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11045 Karma: 10428 Re: Quand un producteur de citrons se venge sur un voleur Re: Quand un producteur de citrons se venge sur un voleur 4 Bon bah maintenant, il l'est, au courant. C0nnect Je viens d'arriver Inscrit le: 3/3/2015 Envois: 25 Karma: 62 Re: Quand un producteur de citrons se venge sur un voleur Re: Quand un producteur de citrons se venge sur un voleur 0 Je ne vois pas trop où il faut rire... gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 2682 Karma: 2211 En ligne ! Re: Quand un producteur de citrons se venge sur un voleur Re: Quand un producteur de citrons se venge sur un voleur 0 Bon ben, vu comme il a insisté, et qu'il se tient l'entrejambe, toute reproduction est compromise. kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1827 Karma: 3228 Re: Quand un producteur de citrons se venge sur un voleur Re: Quand un producteur de citrons se venge sur un voleur 0 le mettre au courant de son mécontentement en électrifiant la clôture



Jean Blaguin, humoriste zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 840 Karma: 2669 En ligne ! Re: Quand un producteur de citrons se venge sur un voleur Re: Quand un producteur de citrons se venge sur un voleur 0 La question est: "l'électricité est-elle produite à partir de citron"? La boucle serait bouclée



La pile au citron playmobile Je viens d'arriver Inscrit le: 30/5/2013 Envois: 36 Re: Quand un producteur de citrons se venge sur un voleur Re: Quand un producteur de citrons se venge sur un voleur 1 On peut dire que c'est une réponse électrisante ! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2357 Karma: 5334 En ligne ! Re: Quand un producteur de citrons se venge sur un voleur Re: Quand un producteur de citrons se venge sur un voleur 2 il était tellement pressé qu'il a pris un coup de jus sylvain_rivier Je m'installe Inscrit le: 7/12/2014 Envois: 457 Karma: 970 Re: Quand un producteur de citrons se venge sur un voleur Re: Quand un producteur de citrons se venge sur un voleur 1 ce voleur n'a pas un zeste d'humour bidoop Je suis accro Inscrit le: 31/7/2005 Envois: 978 Karma: 360 Re: Quand un producteur de citrons se venge sur un voleur Re: Quand un producteur de citrons se venge sur un voleur 1 @LeFreund Jean Blaguin + typo: merveilleux

Merci pour ce grand moment ^^ nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1138 Karma: 1817 Re: Quand un producteur de citrons se venge sur un voleur Re: Quand un producteur de citrons se venge sur un voleur 2

@LeFreund

Plus aucune résistance.