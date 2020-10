Vidéo : Un ours obèse traverse devant leur voiture Posté par zoneh

Pendant un roadtrip à Yellowstone, un couple a rencontré un ours particulièrement gros. Justin et sa femme étaient en voyage de noce, un roadtrip de 2 mois. Pendant leur séjour dans l'Idaho, le couple s'est rendu au sanctuaire des ours Yellowstone Bear World. Un ours obèse a traversé la route devant leur voiture. On peut voir que l'ours boite à cause d'une blessure à la patte arrière gauche.



Vidéo (23s) : Ours obèse (Yellowstone)





Sur le même sujet :

Vidéo : La femme la plus grosse du monde fait un régime Vidéo : Femme obèse fait du pole dance Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation bilou001 Je m'installe Inscrit le: 24/11/2013 Envois: 380 Karma: 426 Re: Un ours obèse traverse devant leur voiture Re: Un ours obèse traverse devant leur voiture 0 Bah c'est pas la sieste digestive annuelle bientôt ? Rayflex Je m'installe Inscrit le: 20/1/2015 Envois: 431 Karma: 1444 Re: Un ours obèse traverse devant leur voiture Re: Un ours obèse traverse devant leur voiture 0 - " TG ! Je suis pas gros, je suis jovial et épanoui " Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4042 Karma: 6179 Re: Un ours obèse traverse devant leur voiture Re: Un ours obèse traverse devant leur voiture 1 Il peut tuer ses proies ou secouer les arbres en roulant dessus depuis une pente. Moi j appelle ca l evolution. Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 605 Karma: 1108 Re: Un ours obèse traverse devant leur voiture Re: Un ours obèse traverse devant leur voiture 0 Ma vache a grossi

Ma vache a grossi

Ell'rentre plus dans l'pré

Pour la faire passer

Il faut la pousser

Ma vache a grossi

Ma vache a grossi

Elle a grossi

Mes poules ont grossi

Mes poules ont grossi

Elles sont toutes déplumées

Tant elles sont toutes gonflées

Leurs oeufs sont tous écrasés

Par toute leur obésité

Mes poules ont grossi

Mes poules ont grossi

Aussi

Mon chien a grossi

Mon chien a grossi

Coince dans sa niche

C'est bête pour un caniche

Mon chien a grossi

Mon chien a grossi

Aaah!

Ma fille a grossi

Ma fille a grossi

Elle peut plus faire ses d'voirs

Ont dirait Babar

Elle tient plus sont stylo

Tellement ses doigts sont gros

Ma fille a grossi

Ma fille a grossi

Elle aussi

Ma femme a grossi

Ma femme a grossi

Le jour dans sa cuisine

Elle est si obèse

Et le soir au lit

Il faut bien qu'j'la...

Ma femme a grossi

Ma femme a grossi

On dirait maman! alfosynchro J'aime glander ici Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 7565 Karma: 3151 Re: Un ours obèse traverse devant leur voiture Re: Un ours obèse traverse devant leur voiture 0 C'est pas possible, cette bête est malade et va en mourir si elle n'est pas soignée.

Avec un tel embonpoint, cet ours ne peut pas courir après ses proies... Earthshaker Je viens d'arriver Inscrit le: 9/1/2017 Envois: 72 Karma: 176 En ligne ! Re: Un ours obèse traverse devant leur voiture Re: Un ours obèse traverse devant leur voiture 0 @alfosynchro ou alors il est prêt pour hiverner et rester 4 mois à dormir sans manger Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.