Vidéo : Ami des lobbies parodie les pubs Chasseurs de France Posté par Tchairo

La chaine YouTube « Ami des lobbies » a refait les pubs Chasseurs de France mais en mieux, beaucoup mieux



Vidéo (4mn29s) : Pub Chasseurs de France (Parodie)





Vidéo : La déforestation, ça a du bon ! (Ami des lobbies) Vidéo : Pub Chasseurs de France Source : Forum

payelatienne Je m'installe Inscrit le: 23/5/2013 Envois: 382 Karma: 193 Re: Ami des lobbies parodie les pubs Chasseurs de France

Il n'y avait même pas besoin de parodier les originales !

nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 608 Karma: 1080 Re: Ami des lobbies parodie les pubs Chasseurs de France

"Hérault : Partis chasser en pleine nuit, ils tombent sur un sanglier et se tirent dessus" Midi Libre 21/10/20

Et pour continuer dans le registre comique, un extrait du Midi Libre d'hier :
"Hérault : Partis chasser en pleine nuit, ils tombent sur un sanglier et se tirent dessus" 21/10/20

Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3681 Karma: 15125 Re: Ami des lobbies parodie les pubs Chasseurs de France

La dernière est pas mal, à la limite... pour les autres, on a connu plus drôle, quand même (les originales, par exemple).

kalias Je suis accro Inscrit le: 26/7/2007 Envois: 707 Karma: 78 Re: Ami des lobbies parodie les pubs Chasseurs de France

@payelatienne

Il n'y avait même pas besoin de parodier les originales !



Les originales sont ultra malaisantes. J'ai pas supporté plus de quelques secondes. Là au moins, c'est drôle.

Astart1 Je viens d'arriver Inscrit le: 11/12/2019 Envois: 80 Karma: 105 Re: Ami des lobbies parodie les pubs Chasseurs de France

@nakag

Et pour continuer dans le registre comique, un extrait du Midi Libre d'hier :

"Hérault : Partis chasser en pleine nuit, ils tombent sur un sanglier et se tirent dessus" Midi Libre 21/10/20

C'est sûr que j'aurai pas dû, mais oui, je l'avoue, j'ai ri...

payelatienne Je m'installe Inscrit le: 23/5/2013 Envois: 382 Karma: 193 Re: Ami des lobbies parodie les pubs Chasseurs de France

@kalias Mais moi j'ai cru que les originales étaient drôles !! J'avais pas compris que c'était du 1er degré...

LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3403 Karma: 8514 Re: Ami des lobbies parodie les pubs Chasseurs de France



À noter également qu'il n'existe aucune loi interdisant ou limitant la consommation d'alcool durant la pratique de la chasse.

Pendant ce temps là en Suisse : Il insulte un chasseur qui avait orienté son arme sur lui: il est puni

kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1830 Karma: 3245 En ligne ! Re: Ami des lobbies parodie les pubs Chasseurs de France

@Barbatos

La dernière est pas mal, à la limite... pour les autres, on a connu plus drôle, quand même (les originales, par exemple).



Elle est excellente la dernière !



C'est à peu prêt se que j'ai pensé en voyant l'original la première fois.



Elle est excellente la dernière !

C'est à peu prêt se que j'ai pensé en voyant l'original la première fois.

Bon, le seul défaut de cette parodie c'est que ça fait encore parler des chasseurs.

WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2739 Karma: 8651 Re: Ami des lobbies parodie les pubs Chasseurs de France

« Ils nous ont demandé de refaire les pubs en mieux, en beaucoup mieux. » : raté.

gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 2708 Karma: 2234 En ligne ! Re: Ami des lobbies parodie les pubs Chasseurs de France

@nakag

Et pour continuer dans le registre comique, un extrait du Midi Libre d'hier :

"Hérault : Partis chasser en pleine nuit, ils tombent sur un sanglier et se tirent dessus" Midi Libre 21/10/20



Wouah ! Ils les accumulent: Partie de chasse au canard de nuit. Ils étaient sensés avoir choisi des calibres adaptés aux canards (si c'est pas le cas je ne sais pas ce qu'il serait resté des canards) et avec ça ils pensent pouvoir buter un sanglier ?? Ils espéraient tellement qu'ils ont tiré sans réfléchir au tir croisé!!



Wouah ! Ils les accumulent: Partie de chasse au canard de nuit. Ils étaient sensés avoir choisi des calibres adaptés aux canards (si c'est pas le cas je ne sais pas ce qu'il serait resté des canards) et avec ça ils pensent pouvoir buter un sanglier ?? Ils espéraient tellement qu'ils ont tiré sans réfléchir au tir croisé!!

En tout cas merci pour l'info ^^

gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 2708 Karma: 2234 En ligne ! Re: Ami des lobbies parodie les pubs Chasseurs de France

@LeFreund

Pendant ce temps là en Suisse : Il insulte un chasseur qui avait orienté son arme sur lui: il est puni





