Vidéo : Quand un prêtre tend la main à une petite fille Posté par Koreus

Un prêtre tend la main en direction d'une petite fille pendant une bénédiction.



Vidéo () : Quand le prêtre te tend la main





Sur le même sujet :

Vidéo : Une mamie fait des high five pendant un marathon Vidéo : La réaction d'un prêtre qui regarde le teaser de Star Wars 7 Vidéo : High Five + Fist Bump à son chat Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 847 Karma: 2683 Re: Quand un prêtre tend la main à une petite fille Re: Quand un prêtre tend la main à une petite fille 2 LE masque assorti à la robe: 10/10 Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5239 Karma: 4964 Re: Quand un prêtre tend la main à une petite fille Re: Quand un prêtre tend la main à une petite fille 0 Qu'est-ce qu'il voulait lui faire le shaman ? LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3405 Karma: 8520 En ligne ! Re: Quand un prêtre tend la main à une petite fille Re: Quand un prêtre tend la main à une petite fille 4 Tant que c'est que la main, je n'y vois pas d’inconvénient. daleksek Je viens d'arriver Inscrit le: 26/4/2018 Envois: 88 Karma: 135 Re: Quand un prêtre tend la main à une petite fille Re: Quand un prêtre tend la main à une petite fille 1

@LeFreund

Tant que c'est que la main, je n'y vois pas d’inconvénient.

Quand même ils sont civilisés, c'est seulement dans le Confessionnal. Citation :Quand même ils sont civilisés, c'est seulement dans le Confessionnal. PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11050 Karma: 10466 En ligne ! Re: Quand un prêtre tend la main à une petite fille Re: Quand un prêtre tend la main à une petite fille 1 Vous navigateur est trop vieux Menelage Je m'installe Inscrit le: 10/4/2017 Envois: 342 Karma: 277 Re: Quand un prêtre tend la main à une petite fille Re: Quand un prêtre tend la main à une petite fille 0 JE SUIS OUTRÉ PAR un tel manque de respect AU BÛCHER !!! Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3686 Karma: 15132 En ligne ! Re: Quand un prêtre tend la main à une petite fille Re: Quand un prêtre tend la main à une petite fille 0 LeFreund C'est bien connu, quand c'est pas la main, c'est le doigt...



Attention! Image NSFW!

Afficher le spoil C'est bien connu, quand c'est pas la main, c'est le doigt... Sirmatheos Je m'installe Inscrit le: 19/11/2015 Envois: 269 Karma: 102 Re: Quand un prêtre tend la main à une petite fille Re: Quand un prêtre tend la main à une petite fille 0 Elle a l'air tellement triste après ! (ou c'est le masque me donne cet impression) lithit Je suis accro Inscrit le: 25/7/2013 Envois: 1536 Karma: 2883 Re: Quand un prêtre tend la main à une petite fille Re: Quand un prêtre tend la main à une petite fille 0 Check ça mon frère! Shevatek Je m'installe Inscrit le: 18/1/2017 Envois: 196 Karma: 173 Re: Quand un prêtre tend la main à une petite fille Re: Quand un prêtre tend la main à une petite fille 0 il faut toujours accepter le Buff de ton pretre avant le run, voyons. UnCurieuxDuWeb Je m'installe Inscrit le: 18/6/2009 Envois: 170 Karma: 308 Re: Quand un prêtre tend la main à une petite fille Re: Quand un prêtre tend la main à une petite fille 1 C'est son dieu suprême en personne qui lui a donné l'immunité au Covid19 pour ne pas porter de masque et protéger les autres ? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.