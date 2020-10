Vidéo : Effondrement d'une dalle de béton en étage sur un chantier Posté par Koreus

L'effondrement d'une dalle de béton en étage durant la construction d'un immeuble.



Vidéo (19s) : Effondrement d'une dalle de béton en étage





gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 2710 Karma: 2235 En ligne ! Re: Effondrement d'une dalle de béton en étage sur u... Re: Effondrement d'une dalle de béton en étage sur u... 2 Nostalgie du jeu de cours d'école 'le sol devient de la lave en fusion'. datienne78 Je viens d'arriver Inscrit le: 25/2/2010 Envois: 14 Re: Effondrement d'une dalle de béton en étage sur u... Re: Effondrement d'une dalle de béton en étage sur u... 0 zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 844 Karma: 2678 Re: Effondrement d'une dalle de béton en étage sur u... Re: Effondrement d'une dalle de béton en étage sur u... 0 Vous navigateur est trop vieux dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2359 Karma: 5343 Re: Effondrement d'une dalle de béton en étage sur u... Re: Effondrement d'une dalle de béton en étage sur u... 1 heureusement qu'ils bossent avec un filet ! Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4043 Karma: 6189 Re: Effondrement d'une dalle de béton en étage sur u... Re: Effondrement d'une dalle de béton en étage sur u... 0 Je ne vois pas ce qu il y a d insolite ou de drole dans cette video je troive que ces temps ci....ah?? Okay c edt bon j avais pas regardé...mais attention je reste vigilant Syden Je m'installe Inscrit le: 28/7/2017 Envois: 155 Karma: 213 Re: Effondrement d'une dalle de béton en étage sur u... Re: Effondrement d'une dalle de béton en étage sur u... 0 Oula, la frayeur est vite passée, mais quand ça arrive, ça ne doit pas être rassurant:p



PS: @Koreus Petite correction



"Des ouvriers réalisent le coffrage d'une dalle [...]" Ustost Je m'installe Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 360 Karma: 558 Re: Effondrement d'une dalle de béton en étage sur u... Re: Effondrement d'une dalle de béton en étage sur u... 0 MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1170 Karma: 1888 Re: Effondrement d'une dalle de béton en étage sur u... Re: Effondrement d'une dalle de béton en étage sur u... 3 C'était justement l'heure du casse-dalle... Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 320 Karma: 1022 En ligne ! Re: Effondrement d'une dalle de béton en étage sur u... Re: Effondrement d'une dalle de béton en étage sur u... 0 Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3683 Karma: 15129 En ligne ! Re: Effondrement d'une dalle de béton en étage sur u... Re: Effondrement d'une dalle de béton en étage sur u... 0 Je reconnais ! Ils sont en train de refaire le quartier général de S.O.S. Fantômes !





PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11047 Karma: 10464 Re: Effondrement d'une dalle de béton en étage sur u... Re: Effondrement d'une dalle de béton en étage sur u... 1 Je préfère rester positif et voir le verre à moitié rempli : l'armature tient vachement bien ! kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1833 Karma: 3246 En ligne ! Re: Effondrement d'une dalle de béton en étage sur u... Re: Effondrement d'une dalle de béton en étage sur u... 0

@PurLio

Je préfère rester positif et voir le verre à moitié rempli : l'armature tient vachement bien !



C'est la vision du promoteur ça, car, accessoirement, les ouvriers sont vivants.