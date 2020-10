Vidéo : Un véhicule croise une Jeep dévalant une montagne (États-Unis) Posté par Skwatek

Un véhicule croise une Jeep qui dévale une montagne près de Telluride, dans le Colorado.







Vidéo (2mn1s) : Croiser une Jeep sur un chemin de montagne





tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2317 Karma: 2951 Re: Un véhicule croise une Jeep dévalant une montagne (Ét... Re: Un véhicule croise une Jeep dévalant une montagne (Ét... 1 "Mais si chérie je t'assure c'est un raccourci !" tesdy14 Je viens d'arriver Inscrit le: 25/10/2019 Envois: 65 Re: Un véhicule croise une Jeep dévalant une montagne (Ét... Re: Un véhicule croise une Jeep dévalant une montagne (Ét... 0 What ?

Ca parle de la passagère, qui, il faut le dire, ... quoi s'en est sortie ??

Bon mais passagère toute seule ? pas d'information sur un conducteur ?

Ou, elle a tellement était secoué qu'elle a fini sur le siège d'a coté. Non parce que là on peut tout croire

Ca parle de la passagère, qui, il faut le dire, ... quoi s'en est sortie ??

Bon mais passagère toute seule ? pas d'information sur un conducteur ?

LeFrenchi Je masterise ! Inscrit le: 13/1/2008 Envois: 3295 Karma: 851 Re: Un véhicule croise une Jeep dévalant une montagne (Ét... Re: Un véhicule croise une Jeep dévalant une montagne (Ét... 0 @tryfax Exactement le commentaire que je voulais écrire haha pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6475 Karma: 1928 En ligne ! Re: Un véhicule croise une Jeep dévalant une montagne (Ét... Re: Un véhicule croise une Jeep dévalant une montagne (Ét... 0 Une femme de 23 ans, qui était passagère de la Jeep, a été sérieusement blessée

Je pense..

Et le conducteur ?

Je pense..



Et le conducteur ? Citation :Je pense.. Et le conducteur ? tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2317 Karma: 2951 Re: Un véhicule croise une Jeep dévalant une montagne (Ét... Re: Un véhicule croise une Jeep dévalant une montagne (Ét... 1

@pac75

Citation : Une femme de 23 ans, qui était passagère de la Jeep, a été sérieusement blessée

Je pense..



Et le conducteur ?

tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2317 Karma: 2951 Re: Un véhicule croise une Jeep dévalant une montagne (Ét... Re: Un véhicule croise une Jeep dévalant une montagne (Ét... 0 @LeFrenchi pas assez rapide petit scarabée ! Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 324 Karma: 1027 En ligne ! Re: Un véhicule croise une Jeep dévalant une montagne (Ét... Re: Un véhicule croise une Jeep dévalant une montagne (Ét... 0 C'est juste Ace Ventura qui se gare, quoi... Felaga Je m'installe Inscrit le: 30/1/2009 Envois: 212 Karma: 113 Re: Un véhicule croise une Jeep dévalant une montagne (Ét... Re: Un véhicule croise une Jeep dévalant une montagne (Ét... 0 pac75 il n'était pas dans la voiture, il y a avait la passagère de 23 ans et 2 chiens. Seule la passagère est sérieusement blessée.

Source



pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6475 Karma: 1928 En ligne ! Re: Un véhicule croise une Jeep dévalant une montagne (Ét... Re: Un véhicule croise une Jeep dévalant une montagne (Ét... 0

@Felaga

@pac75 il n'était pas dans la voiture, il y a avait la passagère de 23 ans et 2 chiens. Seule la passagère est sérieusement blessée.

Source

Merci

@Felaga

@pac75 il n'était pas dans la voiture, il y a avait la passagère de 23 ans et 2 chiens. Seule la passagère est sérieusement blessée.



Source

