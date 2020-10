Vidéo : « Halloween est annulée », la décéption de Michael Myers Posté par Skwatek

Michael Myers est terriblement déçu en découvrant qu'il n'y a pas d'enfants dans les rues pour la fête d'Halloween.







Vidéo (2mn57s) : Halloween est annulée





gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 199 Karma: 341 Re: « Halloween est annulée », la décéption de Michael My... Re: « Halloween est annulée », la décéption de Michael My... 3 Excellent. Au début un peu longuet mais la fin vaut l'attente.

Elle joue super bien cette actrice!

Elle m'a donné de l' urticaire en 10 secondes.

Elle joue super bien cette actrice!

Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 326 Karma: 1047 Re: « Halloween est annulée », la décéption de Michael My... Re: « Halloween est annulée », la décéption de Michael My... 0 #happyending