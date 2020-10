Vidéo : Un mécanicien manque d'être écrasé par une camionnette Posté par Skwatek

Un mécanicien se suspend sous une camionnette placée sur un pont élévateur dans un garage automobile. Mauvaise idée.







Auteur Conversation Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4056 Karma: 6205 Re: Un mécanicien manque d'être écrasé par une camio... Re: Un mécanicien manque d'être écrasé par une camio... 0 SCOOP : un bucheron manque de se faire ecraser par un arbre! Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 745 Karma: 857 Re: Un mécanicien manque d'être écrasé par une camio... Re: Un mécanicien manque d'être écrasé par une camio... 0 Il va avoir besoin d'une dialyse LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3418 Karma: 8566 En ligne ! Re: Un mécanicien manque d'être écrasé par une camio... Re: Un mécanicien manque d'être écrasé par une camio... 0 C'est ma hantise quand j'utilise des ponts comme ça. Ou que l'hydraulique casse... gRo_MaRiUs Je m'installe Inscrit le: 3/10/2013 Envois: 286 Karma: 84 Re: Un mécanicien manque d'être écrasé par une camio... Re: Un mécanicien manque d'être écrasé par une camio... 0 C'est pas possible q'un être vivant n'aient aucun réflexe. Il voit que le véhicule penche et qu'il vas forcément tomber mais il reste suspendu a sa clé Dhiwal Je suis accro Inscrit le: 15/5/2011 Envois: 988 Karma: 1671 Re: Un mécanicien manque d'être écrasé par une camio... Re: Un mécanicien manque d'être écrasé par une camio... 0 @LeFreund Y'a des goupilles en acier dans les ponts, si l'hydraulique casse, le pont va tomber mais uniquement sur quelques centimètres pour ensuite se bloquer sur les goupilles erragan Je masterise ! Inscrit le: 8/11/2012 Envois: 2004 Karma: 483 En ligne ! Re: Un mécanicien manque d'être écrasé par une camio... Re: Un mécanicien manque d'être écrasé par une camio... 0 c'est moi ou le mec en chemise jaune vois tout est le plus prés de l'incident et se casse l'air de rien sans venir aider... delseb Je m'installe Inscrit le: 15/6/2007 Envois: 449 Karma: 913 En ligne ! Re: Un mécanicien manque d'être écrasé par une camio... Re: Un mécanicien manque d'être écrasé par une camio... 0

C’est pas possible q’un être vivant n’aient aucun réflexe. Il voit que le véhicule penche et qu’il vas forcément tomber mais il reste suspendu a sa clé

