Vidéo : La gendarmerie de la Vienne arrive sur Twitter en mode « Die Hard »

Re: La gendarmerie de la Vienne arrive sur Twitter en mod... Re: La gendarmerie de la Vienne arrive sur Twitter en mod... 0 oh purée, donc la gendarmerie, droit d'auteur et droit à l'image elle se torche avec.

Sont sérieux franchement ?!



Et puis c'est quoi ce truc digne d'une blague d'adolescent ? Ils ont fait ça sur leur temps de travail ?? Après ils vont jouer les mecs débordés et fatigués...



Et que l'on m'explique l’intérêt pour la gendarmerie d'être sur Twitter ?!



C'est juste honteux ce manque de professionnalisme et d'utiliser l'argent publique (salaire) pour faire ce genre de connerie en période de crise.