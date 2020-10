Vidéo : Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? Posté par Koreus

Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? La réponse est simple, vous allez seulement entendre ce que vous lisez



Vidéo (6s) : Vous allez seulement entendre ce que vous lisez





Vidéo : Effet McGurk

kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1842 Karma: 3280 Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? 13 Perso, j'ai beau lire les deux mots, je n'entends que "Green needle". Lechimique Je m'installe Inscrit le: 8/1/2010 Envois: 150 Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? 6

34 commentaires Auteur Conversation kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1842 Karma: 3280 Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? 13 Perso, j'ai beau lire les deux mots, je n'entends que "Green needle". Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3688 Karma: 15140 Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? 0 Perso j'entends que Green Needle... DoubleZ Je masterise ! Inscrit le: 22/4/2006 Envois: 3766 Karma: 843 Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? 0 Je n'entends que Green needle pour ma part Roulpops Je suis accro Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 542 Karma: 266 Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? 3 Pour les non-anglophones ça doit moins bien marcher, mais moi qui ai l'habitude de forcer mon cerveau à ne pas se faire avoir par les illusions d'optique/auditives etc, là, pas moyen d'y échapper, tant que je lis un des deux mots mon cerveau le perçoit...Sinon les yeux fermés j'entend plutôt brainstorm. 321Charles Je m'installe Inscrit le: 20/7/2012 Envois: 246 Karma: 253 Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? 2 Pour moi ça marche aussi avec Brain Needle et Green Storm delseb Je m'installe Inscrit le: 15/6/2007 Envois: 450 Karma: 914 Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? 0 Green needle à tous les coups pour moi aussi UnCurieuxDuWeb Je m'installe Inscrit le: 18/6/2009 Envois: 171 Karma: 308 Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? 1

Comment on peut entendre brainstorm ?



EDIT:

OMG j'entends plus que Brainstorm maintenant zut



Pour l'entendre il faut comprendre que "Brainstorm" est dit bcp plus lentement et :

- "Green" = "Brain"

- "Green" = "Brain"

- "Nee - Dle" = "SSS - Torm" Je ne comprends pas. On entend clairement 3 syllabes.Comment on peut entendre brainstorm ?EDIT:OMG j'entends plus que Brainstorm maintenant zutPour l'entendre il faut comprendre que "Brainstorm" est dit bcp plus lentement et :- "Green" = "Brain"- "Nee - Dle" = "SSS - Torm" SeyoS Je m'installe Inscrit le: 19/3/2012 Envois: 174 Karma: 273 Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? 1 Perso, je n'entends que Brainstorm adica Je m'installe Inscrit le: 2/8/2016 Envois: 109 Karma: 149 Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? 0 J'ai du mal à comprendre qu'on ne puisse entendre que 2 syllabes, pareil green needle chocobo12 Je suis accro Inscrit le: 17/9/2014 Envois: 669 Karma: 829 Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? 0 J'entend que Green NEEDLE. Absolument pas l'autre... Vassili44 Je m'installe Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 304 Karma: 280 Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? 3 J'entends rien je suis sourd. thazhok Je masterise ! Inscrit le: 14/4/2015 Envois: 3183 Karma: 2303 En ligne ! Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? 1 Moi j'entend rien.









ha oui merde le son ....









ha oui merde le son .... chocobo12 Je suis accro Inscrit le: 17/9/2014 Envois: 669 Karma: 829 Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? 1 bizarre j'entend uniquement "CDLA MERDE"

Pourtant j'ai repassé pas mal de fois Lechimique Je m'installe Inscrit le: 8/1/2010 Envois: 150 Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? 6 MatPy Je viens d'arriver Inscrit le: 19/5/2018 Envois: 60 Karma: 108 Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? 1 J'entends que "green needle". Mais je dois être le seul. sephyni Je m'installe Inscrit le: 31/7/2014 Envois: 198 Karma: 260 Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? 0 Vraiment, j'essaye d'entendre Brainstorm, je me suis repassé la vidéo plus de 10x, enchainé le passage de la voix en lisant et me disant dans la tête "Brainstorm" mais impossible... J'entends très clairement que "Green needle", avec le "dle" à la fin, je vois pas comment on peut entendre Brainstorm Skwatek Je poste trop Inscrit le: 26/11/2005 Envois: 42765 Karma: 18714 Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? 1 Moi, j'entends ÉBLINBOUME. Gribouillage Je viens d'arriver Inscrit le: 15/10/2014 Envois: 61 Karma: 327 Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? 0 Ils auraient placé les mots un peu plus bas je ne les aurais pas loupés :-| Supernaz Je viens d'arriver Inscrit le: 3/9/2015 Envois: 61 Karma: 205 Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? 0 Green Needle au début, puis Brainstorm. Maintenant j'entend distinctement les 2. coronade Je viens d'arriver Inscrit le: 12/4/2016 Envois: 24 Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? 0 La vidéo est cassée, au début ça a fonctionné j'entendais les 2 distinctement, puis maintenant quoi que je fasse je n'entend plus que "green storm" dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2362 Karma: 5347 Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? 1 ça marche ! j'entends 'boobs' ! pit07 Je m'installe Inscrit le: 10/12/2007 Envois: 431 Karma: 252 Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? 0 Vu que je n'entends que un "o" à la fin, je n'entends que Green Storm.

Quoique je lise. PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11077 Karma: 10545 Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? 0

@Roulpops

@Roulpops

Pour les non-anglophones ça doit moins bien marcher, mais moi qui ai l'habitude de forcer mon cerveau à ne pas se faire avoir par les illusions d'optique/auditives etc, là, pas moyen d'y échapper, tant que je lis un des deux mots mon cerveau le perçoit...Sinon les yeux fermés j'entend plutôt brainstorm.



Pareil, les yeux fermés, c'est brainstorm. Par contre, en lisant le mot, j'entends le mot, c'est assez impressionnant.



Mais au final, la robe, elle est bleue et noire ou dorée ? Citation :Pareil, les yeux fermés, c'est brainstorm. Par contre, en lisant le mot, j'entends le mot, c'est assez impressionnant.Mais au final, la robe, elle est bleue et noire ou dorée ? pierrafeu Je suis accro Inscrit le: 16/9/2007 Envois: 606 Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? 0 J'ai fait le test plusieurs fois, en lisant à chaque fois un seul des deux mots, mais je n'entends que "Green needle". alvein Je masterise ! Inscrit le: 15/1/2014 Envois: 2630 Karma: 1042 Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? 0 Le "storm" est prononcé en 2 syllabes. "ts-torm" CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14573 Karma: 18291 Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? 0 Brainstorm sans hésiter. Je peux arriver à entendre Greenstorm, mais je vois pas comment on peut entendre "needle" à la fin pierrafeu Je suis accro Inscrit le: 16/9/2007 Envois: 606 Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? 0 sephyni

Citation : Vraiment, j'essaye d'entendre Brainstorm, je me suis repassé la vidéo plus de 10x, enchainé le passage de la voix en lisant et me disant dans la tête "Brainstorm" mais impossible... J'entends très clairement que "Green needle", avec le "dle" à la fin, je vois pas comment on peut entendre Brainstorm



Là, je suis d'accord avec vous. Quoi que je fasse (fermer les yeux, lire le mot de gauche, ou lire le mot de droite), je n'entends que Green needle. Citation :Là, je suis d'accord avec vous. Quoi que je fasse (fermer les yeux, lire le mot de gauche, ou lire le mot de droite), je n'entends que Green needle. alfosynchro J'aime glander ici Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 7608 Karma: 3167 Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? 0 J'émets l'hypothèse que ceux qui n'entendent que "Green needle" ont peut être une légère déficience auditive qui les empêche d'entendre "brainstorm". Ashyak Je suis accro Inscrit le: 1/4/2012 Envois: 977 Karma: 511 Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? 0

https://www.huffingtonpost.fr/2018/05/18/brainstorm-et-green-needle-sont-en-train-de-devenir-le-nouveau-yanny-et-laurel_a_23437598/



https://www.huffingtonpost.fr/2018/05/18/brainstorm-et-green-needle-sont-en-train-de-devenir-le-nouveau-yanny-et-laurel_a_23437598/



Suffisait de le ressortir avec un décolleté pour que le nom de la personne et de son Tik Tok osef tourne sur les internets, GG à elle. Et bonne année 2018 à tous.Suffisait de le ressortir avec un décolleté pour que le nom de la personne et de son Tik Tok osef tourne sur les internets, GG à elle. erragan Je masterise ! Inscrit le: 8/11/2012 Envois: 2016 Karma: 491 Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? 0 effectivement j'entend les 2



Apres plusieurs essais je n'entend plus que "green storm" perso ça me fait bien rireeffectivement j'entend les 2Apres plusieurs essais je n'entend plus que "green storm" Djizeusse Je suis accro Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 612 Karma: 1081 Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? 0



Mais quels mots?? _Servietsky_ Je masterise ! Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 3072 Karma: 4150 En ligne ! Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? 0 Pas très catholique mon cher @Djizeusse !



Perso j'entends "Le loup, le renard et la belette" mais c'est parce que j'ai pas du cliquer sur la bonne vidéo Neutre Je m'installe Inscrit le: 14/6/2016 Envois: 233 Karma: 746 Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? 0



Voilà, je savais que vous étiez tous impatient d'avoir mon avis . De mon côté je peux entendre green needle ou brainstorm à volonté, c'est rigolo, mais je ne suis pas sûr que ce soit une illusion du coup. Et naturellement j'entends plutôt brainstorm.Voilà, je savais que vous étiez tous impatient d'avoir mon avis Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 8851 Karma: 22003 En ligne ! Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? Re: Vous entendez quoi, Green needle ou Brainstorm ? 0

@Skwatek

Moi, j'entends ÉBLINBOUME.



"c'est inexact essaie encore une fois"



Moi c'est plutôt "noir et or" Citation :"c'est inexact essaie encore une fois"Moi c'est plutôt "noir et or" Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.