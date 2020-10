Vidéo : Kimi Raikkonen passe de la 16e à la 6e place lors du premier tour du GP du Portugal Posté par Koreus

Au Grand Prix du Portugal, Kimi Raikkonen était placé 16e sur la grille de départ mais a réussi à faire une remontée impressionnante





Vidéo (1mn52s) : Kimi Raikkonen passe de la 16e à la 6e place en un tour





Ca a l'air tellement facile !

touille70: Ca a l'air tellement facile !

shojo: Je le défonce sur mario cart

FuliCuli: On me la fait pas, le classement est affiché à l'écran et on entend le signal de changement de position.

Mais faut avouer, les graphismes de ce F1 2020, ils déchirent.

tewit: particulièrement impressionnant quand on entend les rapports qui passent les un apres les autres et qu'il colle au cul à 2 m tout le temps 0:40 à 0:45

Lindien: Respect à ce grand pilote ! (comme quoi les vieux savent parfois encore se défendre face à la troupe de jeunes loups

Barbatos: Quand tu mets l'IA en mode facile, aussi...

asm63: Donc il passe de 16e à 6e en un tour puis de 6e à 11e pendant le reste de la course.

C'est dommage que la course n'ait pas été arrêtée au premier tour à cause du covid du coup.



Jinroh: Bizarre on dirait que ca tourne sur PS3...alors qu on est bientot a la 5!!!

GILLESDULEMAN: J'ai regardé attentivement... et ben non, l'intérêt de ce "sport" m'échappe toujours.

Comme quoi, des goûts et des couleurs (rouge, surtout)...

Jiovani: Perso j'ai surtout pris de plaisir en écoutant le moteur

poiuytreza525: Surement du dopage !

delseb: J'étais un grand fan de F1, mais je préfère de loin la moto GP maintenant, quel spectacle !



Allez Johann et Fabio ! ah oui, en plus les français sont forts, ça ne gâche rien.

PurLio: C'est con qu'il n'y avait pas un 2ième tour, il aurait fini premier.

delseb:

@Jiovani

Perso j'ai surtout pris de plaisir en écoutant le moteur

Je ne peux pas te laisser dire cela, ils ont trop aseptisé la F1 de ce coté là justement, c'est devenu tristoune.



J'ai été sur plusieurs Grand Prix, l'épingle d’Adélaïde à Nevers quand tu as 20 monstres rugissants qui arrivent sur toi, c'est un sentiment inouï.

Aujourd'hui ces sensations ont disparu.



#vieux nostalgique





F1 2013 vs 2014 sound comparison - Melbourne

Phanou6942:



c'est ironique, rassurez moi ?



Vous avez déjà entendu un v12 ou un v10 en pleine charge ?

L'usine à rêve s'est envolée avec les règles castratrices.



Le réveil sera brutal quand le remède électrique deviendra pire que le "mal"



Edit : merci @delseb