Vidéo : A quoi ressemblerait la série The Mandalorian si c'était un anime ? Posté par DoubleZ

A quoi ressemblerait la série The Mandalorian si c'était un anime ? On sent que Malec est fan de Cowboy Beebop à la base.



Vidéo (1mn35s) : Si The Mandalorian était un anime





Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3432 Karma: 8576 Re: A quoi ressemblerait la série The Mandalorian si c&ap... Re: A quoi ressemblerait la série The Mandalorian si c&ap... 0 Je suis pas fan des animes mais je dis bravo pour le boulot, c'est réussi! Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 8959 Karma: 6127 Re: A quoi ressemblerait la série The Mandalorian si c&ap... Re: A quoi ressemblerait la série The Mandalorian si c&ap... 0 Je ne fais pas partie du public cible. Spartak Je suis accro Inscrit le: 23/4/2006 Envois: 713 Karma: 812 Re: A quoi ressemblerait la série The Mandalorian si c&ap... Re: A quoi ressemblerait la série The Mandalorian si c&ap... 0 Il y a plein de private joke pour qui sait lire le japonais !



Sinon bof... gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 2769 Karma: 2335 En ligne ! Re: A quoi ressemblerait la série The Mandalorian si c&ap... Re: A quoi ressemblerait la série The Mandalorian si c&ap... 0 Je ne connaissais pas Malec ; maintenant c'est fait. Le gars fait du beau boulot. Un p'tit jeune que je vais suivre de plus près. Merci du partage! Wasab_II Je m'installe Inscrit le: 30/12/2016 Envois: 487 Karma: 1044 Re: A quoi ressemblerait la série The Mandalorian si c&ap... Re: A quoi ressemblerait la série The Mandalorian si c&ap... 0 ça sort quand sur Wakanime ? Minuit Je viens d'arriver Inscrit le: 12/7/2019 Envois: 62 Karma: 232 Re: A quoi ressemblerait la série The Mandalorian si c&ap... Re: A quoi ressemblerait la série The Mandalorian si c&ap... 0 C'est Cowboy bebop avec des wookies en fait lithit Je suis accro Inscrit le: 25/7/2013 Envois: 1538 Karma: 2887 En ligne ! Re: A quoi ressemblerait la série The Mandalorian si c&ap... Re: A quoi ressemblerait la série The Mandalorian si c&ap... 0 C'est plutot si tu mixais Le mandalorien avec Archer je trouve...





