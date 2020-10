Vidéo : Il boit son café debout sur le ballon d'une montgolfière Posté par Avaruus

Moi je bois mon café assis devant mon ordinateur, d'autre debout sur le ballon d'une montgolfière.



Vidéo (21s) : Boire son café debout sur une montgolfière





Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation daleksek Je viens d'arriver Inscrit le: 26/4/2018 Envois: 90 Karma: 140 Re: Il boit son café debout sur le ballon d'une mont... Re: Il boit son café debout sur le ballon d'une mont... 4 What else ? Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 330 Karma: 1090 En ligne ! Re: Il boit son café debout sur le ballon d'une mont... Re: Il boit son café debout sur le ballon d'une mont... 1 J'aime me beurrer la biscotte ! LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3432 Karma: 8576 Re: Il boit son café debout sur le ballon d'une mont... Re: Il boit son café debout sur le ballon d'une mont... 0 Moi aussi je préfère assis, devant Koreus (le site pas l'hamster!). Solostaran Je suis accro Inscrit le: 24/1/2013 Envois: 1751 Karma: 521 En ligne ! Re: Il boit son café debout sur le ballon d'une mont... Re: Il boit son café debout sur le ballon d'une mont... 1 Comment on faisait pour les prises de vues avant les drones ?



Un plan lent et de loin avec un hélico ou un plan rapide en avion ou parachute ? ça change quand même pas mal. logomoca Je suis accro Inscrit le: 16/9/2006 Envois: 883 Karma: 853 Re: Il boit son café debout sur le ballon d'une mont... Re: Il boit son café debout sur le ballon d'une mont... 0 Difficile de faire mieux comme vu !



cé clèr!

Citation :cé clèr! Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4069 Karma: 6222 En ligne ! Re: Il boit son café debout sur le ballon d'une mont... Re: Il boit son café debout sur le ballon d'une mont... 1 "Une idée pour un truc nouveau?"

"Bah je sais pas....une moto et un tremp..."

"Nan deja vu..."

" ben nager aveeeec euh??"

"Oh putain je sais!!! Boire un cafe sur une montgolfière ??!"

"Mais nan ducon...tout le monde sait boire un cafe dans une montgolfière"

"Oui mais pas SUR une montgolfiere!! Chuis un genie les mecs!" voirloup Je m'installe Inscrit le: 20/5/2014 Envois: 473 Karma: 327 Re: Il boit son café debout sur le ballon d'une mont... Re: Il boit son café debout sur le ballon d'une mont... 0 Avec la corde , cela ne procure aucune émotion ... on regarde , on admire puis on passe à autre chose . DimiRada Je viens d'arriver Inscrit le: 17/10/2014 Envois: 34 Karma: 62 Re: Il boit son café debout sur le ballon d'une mont... Re: Il boit son café debout sur le ballon d'une mont... 0 Mais comment il est monté là ? liogarythme Je viens d'arriver Inscrit le: 31/8/2018 Envois: 1 Re: Il boit son café debout sur le ballon d'une mont... Re: Il boit son café debout sur le ballon d'une mont... 0 Difficile de faire mieux comme "vuE" dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2363 Karma: 5352 Re: Il boit son café debout sur le ballon d'une mont... Re: Il boit son café debout sur le ballon d'une mont... 0 vraiment casse gueule et en plus , il a l'air fier de lui ce mongole !!! namresiak Je viens d'arriver Inscrit le: 27/10/2020 Envois: 1 En ligne ! Re: Il boit son café debout sur le ballon d'une mont... Re: Il boit son café debout sur le ballon d'une mont... 1 Ahah, gros delire, c est mon instructeur de parachute ! Alexandre Marush

qui eut cru que je le vois sur Koreus qui a berce mon enfance.



Pour info il est instructeur dans a peu pret tout, en l occurence Accelerated Free-Fall formation pour moi ( je vis en Ukraine, ca aide ) Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1816 Karma: 2860 Re: Il boit son café debout sur le ballon d'une mont... Re: Il boit son café debout sur le ballon d'une mont... 0 dtclulu as tu hésité a la faire ? as tu hésité a la faire ? FanadeReusKo Je m'installe Inscrit le: 24/11/2016 Envois: 300 Karma: 215 Re: Il boit son café debout sur le ballon d'une mont... Re: Il boit son café debout sur le ballon d'une mont... 0 dtclulu



Citation :

il a l'air fier de lui ce mongole !!!



Non c'est un Russe,



