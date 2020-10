Vidéo : Mais où sont passés mes AirPods ? Posté par Staffie

Une jeune femme découvre qu'elle a perdu ses AirPods. Où peuvent-ils bien être ?



Vidéo (11s) : Où sont mes AirPods ?





16 commentaires Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3437 Karma: 8583 En ligne ! Re: Mais où sont passés mes AirPods ? Re: Mais où sont passés mes AirPods ? 3 DTC!

Dans ton chien...















roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1064 Karma: 2960 Re: Mais où sont passés mes AirPods ? Re: Mais où sont passés mes AirPods ? 15 Quelques heures a attendre et ces produits Apple retrouveront leur véritable forme x) Supernaz Je viens d'arriver Inscrit le: 3/9/2015 Envois: 62 Karma: 211 Re: Mais où sont passés mes AirPods ? Re: Mais où sont passés mes AirPods ? 6 Et dans quelques heures on comprendra d'où vient l'expression "avoir de la merde dans les oreilles" Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 8854 Karma: 22012 Re: Mais où sont passés mes AirPods ? Re: Mais où sont passés mes AirPods ? 3 iDog poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2365 Karma: 516 Re: Mais où sont passés mes AirPods ? Re: Mais où sont passés mes AirPods ? 0 Pub pour Airpod, ils sont forts chez la pomme. Krazmots Je viens d'arriver Inscrit le: 12/12/2016 Envois: 61 Re: Mais où sont passés mes AirPods ? Re: Mais où sont passés mes AirPods ? 0 Heureusement qu'il est là pour les retrouvés dioux Je m'installe Inscrit le: 24/5/2010 Envois: 431 Karma: 279 Re: Mais où sont passés mes AirPods ? Re: Mais où sont passés mes AirPods ? 1 Disons qu'avec les fils ca aurait été plus sportif a faire ressortir. roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1064 Karma: 2960 Re: Mais où sont passés mes AirPods ? Re: Mais où sont passés mes AirPods ? 0

@dioux

Disons qu'avec les fils ca aurait été plus sportif a faire ressortir.

Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5246 Karma: 4973 Re: Mais où sont passés mes AirPods ? Re: Mais où sont passés mes AirPods ? 1 @dioux

Cela me rappelle un chat de ma connaissance Qui avait avalé la ficelle du rôti.

La sortie de celle-ci fut laborieuse....

Cela me rappelle un chat de ma connaissance Qui avait avalé la ficelle du rôti.

Ezekiel Je m'installe Inscrit le: 9/10/2004 Envois: 262 Karma: 99 Re: Mais où sont passés mes AirPods ? Re: Mais où sont passés mes AirPods ? 0 Le problème avec ces vidéos tiktok, c'est que comme tout le monde peut reprendre le son de la vidéo de tout le monde, il a fleuri par millier des vidéos du genre qui sont des fakes. L'originale c'est ici Krogoth Je masterise ! Inscrit le: 30/9/2007 Envois: 3120 Karma: 1049 Re: Mais où sont passés mes AirPods ? Re: Mais où sont passés mes AirPods ? 0

@Gudevski

@dioux

Cela me rappelle un chat de ma connaissance Qui avait avalé la ficelle du rôti.

La sortie de celle-ci fut laborieuse....



@Gudevski Je n'ai pas cette merde, mais je crois qu'il n'y a pas de ficelle aux Airpods ^^ Même si tu le savais certainement. Normalement l'éjection sera plus facile. sylvain_rivier Je m'installe Inscrit le: 7/12/2014 Envois: 460 Karma: 973 Re: Mais où sont passés mes AirPods ? Re: Mais où sont passés mes AirPods ? 0 Dans quelques heures lancement du iShit sylvain_rivier Je m'installe Inscrit le: 7/12/2014 Envois: 460 Karma: 973 Re: Mais où sont passés mes AirPods ? Re: Mais où sont passés mes AirPods ? 0

@Gudevski

@dioux

Cela me rappelle un chat de ma connaissance Qui avait avalé la ficelle du rôti.

La sortie de celle-ci fut laborieuse....

@Gudevski Tu peux pas nous laisser là-dessus, tu en as trop dit. Soit plus spécifique sur la sortie de la dite ficelle... sylvain_rivier Je m'installe Inscrit le: 7/12/2014 Envois: 460 Karma: 973 Re: Mais où sont passés mes AirPods ? Re: Mais où sont passés mes AirPods ? 0

@Krogoth

Citation :

@Gudevski

@dioux

Cela me rappelle un chat de ma connaissance Qui avait avalé la ficelle du rôti.

La sortie de celle-ci fut laborieuse....



Mon chien avait bouffé des collants, on échange?

@Krogoth même question qu'à @Gudevski, on veut plus de détails. bipbip Je viens d'arriver Inscrit le: 1/5/2020 Envois: 54 Re: Mais où sont passés mes AirPods ? Re: Mais où sont passés mes AirPods ? 0 au prix où ça coute, je file un pot de laxatif au chien