Vidéo : Un train électrique avec une pile sur une longue piste Posté par Skwatek

Un train électrique avec une pile et deux aimants sur une piste de plus de 10 mètres de long.







Vidéo (4mn46s) : Train électrique avec une pile sur une longue piste





Vidéo : Le train électrique le plus simple Vidéo : Train électrique avec du cuivre, une pile et des aimants Vidéo : Tester des piles avec l'Infinite Loop

Guilou : Les voisins du dessous qui se demandent bien ce que c'est que ce barouf

LeFreund : C'est quand même se faire chier pour pas grand chose alors qu'on peut acheter des modèles réduits tout fait... Genre Märklin etc.

WeWereOnABreak : Ca tombe pile poile pour le re-confinement.

Jinroh : Si y avait une version 10h00, je penses que je serais prêts à la regarder...

kpouer :

@WeWereOnABreak

Ca tombe pile poile pour confinement.





Bricci : Rend le cuivre, Manolo !

CrazyCow : Admettons que la piste soit composée de 2 tubes de 2 cm de diamètre, avec du fil de cuivre de 1 mm d'épaisseur (donc 2 tubes). Ça donnerait 1,24 km de fil, si je ne me trompe pas ?

Fabiolo : Moué le concept est cool, mais tout ça pour voir le "wagon" passer sur 10 % du circuit car tout le reste est un tunnel, c'est un peu dommage.

Green_Is_Dead : Yes! Je sais quoi faire pendant le confinement!

Smadgib : Si j'étais un chat, ça me plairait beaucoup !

manu_militari : Peut-être était-ce possible de relever le bord du circuit dans les virages, comme dans les rollercoasters, pour éviter de devoir masquer 70% du circuit?

Beau boulot sinon, j'aime beaucoup.