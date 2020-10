Vidéo : Cinq loups filmés sur la route à l'entrée du village Saint-Martin-Vésubie Posté par Koreus

Deux hommes suivent en voiture une meute de 5 loups à l'entrée du village de Saint-Martin-Vésubie en France.



Vidéo (3mn) : Une meute de loups à l'entré du village de Saint-Martin-Vésubie





J imagine les loups en captivite qui redecouvrent la nature : "nan mais LOL y a meme aps le wifi dans ce bled!! Nan mais je rêve!!! Et puis faut marcher et puis y a pas a bouffer"

Et le male alpha

"Pfff t arretes de raler un peu..c est fatiguant" gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 2782 Karma: 2352 En ligne ! Re: Cinq loups filmés sur la route à l'entrée du vil... Re: Cinq loups filmés sur la route à l'entrée du vil... 3 Les voilà en plein déconfinement, EUX ! Qu'ils s'amusent et profitent. Claudy Je m'installe Inscrit le: 4/11/2016 Envois: 173 Karma: 244 Re: Cinq loups filmés sur la route à l'entrée du vil... Re: Cinq loups filmés sur la route à l'entrée du vil... 1 Qu'est qu'il espère à siffler les loups comme il siffle son caniche de salon?

Encore un qui a été bercé trop près du mur. MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1175 Karma: 1936 Re: Cinq loups filmés sur la route à l'entrée du vil... Re: Cinq loups filmés sur la route à l'entrée du vil... 1 Et un petit coup de fil pour signaler la présence des loups aux autorités compétentes ?

Ah ben non. On peut pas, on filme avec le téléphone, là... ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 940 Karma: 1485 Re: Cinq loups filmés sur la route à l'entrée du vil... Re: Cinq loups filmés sur la route à l'entrée du vil... 0 Des loups en captivité c'est déjà pas glop, des loups en liberté mais ne sachant pas chasser car nés en captivité c'est encore moins glop...



J'espère qu'ils retrouveront vite leurs instincts pour survivre et qu'ils vont pas se faire tuer par un mec ayant peur pour ces poules ou moutons... erragan Je masterise ! Inscrit le: 8/11/2012 Envois: 2048 Karma: 511 En ligne ! Re: Cinq loups filmés sur la route à l'entrée du vil... Re: Cinq loups filmés sur la route à l'entrée du vil... 0 Gyeongri Je suis accro Inscrit le: 7/2/2017 Envois: 812 Karma: 1014 Re: Cinq loups filmés sur la route à l'entrée du vil... Re: Cinq loups filmés sur la route à l'entrée du vil... 0 Assez gros ces "chiens"... :0 Olyer Je viens d'arriver Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 37 Karma: 67 Re: Cinq loups filmés sur la route à l'entrée du vil... Re: Cinq loups filmés sur la route à l'entrée du vil... 0 C'est quand même beau comme bête Resirewop Je m'installe Inscrit le: 8/10/2012 Envois: 119 Karma: 71 Re: Cinq loups filmés sur la route à l'entrée du vil... Re: Cinq loups filmés sur la route à l'entrée du vil... 0 J'en peux plus des vidéos verticales ma gueule. Je suis à bout là. Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 332 Karma: 1121 Re: Cinq loups filmés sur la route à l'entrée du vil... Re: Cinq loups filmés sur la route à l'entrée du vil... 0 Apprivoise le loup, il rêvera toujours au bois. ALRIK Je m'installe Inscrit le: 27/12/2014 Envois: 165 Karma: 221 Re: Cinq loups filmés sur la route à l'entrée du vil... Re: Cinq loups filmés sur la route à l'entrée du vil... 0 Ah c'est çà la raison de notre nouveau confinement???

Ah c'est çà la raison de notre nouveau confinement???

il y a des loups dehors !!! LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3440 Karma: 8600 En ligne ! Re: Cinq loups filmés sur la route à l'entrée du vil... Re: Cinq loups filmés sur la route à l'entrée du vil... 0 Violent les nouvelles mesures pour faire respecter le confinement