Vidéo : Une voiture de police provoque un accident à Budapest (Hongrie) Posté par Skwatek

Une voiture de police provoque un accident dans une rue de Budapest, en Hongrie.





Vidéo (2mn6s) : Une voiture de police provoque un accident (Budapest)





Vidéo : Une voiture de police fonce sur un cycliste Vidéo : Police vs Code de la route (Bruxelles) Vidéo : Dashcam d'une ambulance en urgence à Budapest Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier















LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3441 Karma: 8623 En ligne ! Re: Une voiture de police provoque un accident à Budapest... 14 alors comme ça Hongrie le feu rouge?















Jean Blaguin, Humoriste















NeZeiQei Je viens d'arriver Inscrit le: 23/8/2020 Envois: 37 Re: Une voiture de police provoque un accident à Budapest... 0 Haa bravo !! Parce qu'ils sont flics ils ont le droit de gruger comme des rats.



Moi je dis bien fait, ça leur servira de leçon.



Nark0t1k Je m'installe Inscrit le: 14/4/2007 Envois: 355 Karma: 269 Re: Une voiture de police provoque un accident à Budapest... 0 @NeZeiQei Oui mais normalement avec gyrophare et sirène ^^ shinix Je suis accro Inscrit le: 16/3/2015 Envois: 598 Karma: 1058 Re: Une voiture de police provoque un accident à Budapest... 1

@LeFreund

Techniquement il était vert quand il l'a franchis . Donc je rectifierai en :



Comme ça Hongrie la priorité !



Comme ça Hongrie la priorité ! Citation :Techniquement il était vert quand il l'a franchis. Donc je rectifierai en :Comme ça Hongrie la priorité ! gunnar230 Je m'installe Inscrit le: 14/3/2009 Envois: 229 Karma: 242 Re: Une voiture de police provoque un accident à Budapest... Re: Une voiture de police provoque un accident à Budapest... 0 je serais curieux de savoir la suite. Pas certain que le mec en voiture rouge arrive à prouver qu'il est dans son droit malgré la vidéo.. thierrya Je viens d'arriver Inscrit le: 13/1/2020 Envois: 13 Re: Une voiture de police provoque un accident à Budapest... Re: Une voiture de police provoque un accident à Budapest... 0 Encore un motard de la police à qui on a refilé une voiture... corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1239 Karma: 2943 Re: Une voiture de police provoque un accident à Budapest... Re: Une voiture de police provoque un accident à Budapest... 0 Malgré l'accident, je les trouve plutôt civilisés.

Pas d'engueulade, pas de road rage. Est-ce que c'est une mentalité hongroise ? En tout cas c'est bien. SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 336 Karma: 627 Re: Une voiture de police provoque un accident à Budapest... Re: Une voiture de police provoque un accident à Budapest... 0 c'est bizarre parce que la voiture rouge était sur une 3eme voies qui n'existe pas, et elle dépasse les autres automobiliste a une vitesse excessive . La voiture du civile est en tord dans l'histoire. Sauf si il y a des règles différentes en hongrie JeFF4I3 Je viens d'arriver Inscrit le: 7/7/2015 Envois: 39 Karma: 105 Re: Une voiture de police provoque un accident à Budapest... Re: Une voiture de police provoque un accident à Budapest... 0 La feu passe au vert juste avant l'arrivé de la voiture rouge, certaine elle arrive vite (succession de feu dans une grande allée? habitué du coin là? anticipation du feu?) mais rien ne dit qu'elle est en tort à part ça. De plus la voiture de police n'est pas prioritaire à l'intersection. jepuedespieds Je viens d'arriver Inscrit le: 18/4/2016 Envois: 26 Re: Une voiture de police provoque un accident à Budapest... Re: Une voiture de police provoque un accident à Budapest... 0



1er jour de conduite accompagniééééé... Cilyan Je viens d'arriver Inscrit le: 10/8/2014 Envois: 67 En ligne ! Re: Une voiture de police provoque un accident à Budapest... Re: Une voiture de police provoque un accident à Budapest... 0

Haa bravo !! Parce qu'ils sont flics ils ont le droit de gruger comme des rats.



Moi je dis bien fait, ça leur servira de leçon.



Ben bien sûr ! Et puis le poulet, on devrait le brûler vif, pendant qu'on y est... et le vélo aurait dû lui rouler sur les doigts... Non mais sérieux ?



Avant tout, c'est un humain, qui a lui aussi droit à l'erreur, quand bien même il porterait son uniforme, lui ou sa voiture. Ça n'empêchera pas qu'il assume les conséquences si effectivement il était en tord, mais de là à dire "bien fait"... Je dois être vieux, mais je suis choqué*...



*À la mesure de ce qu'on peut être choqué sur Koreus, évidemment :)