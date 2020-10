Jeux : Blocks Posté par jopopmk

Blocks est un petit jeu de réflexion où il faut simplement remplir un carré avec les blocs disponibles.



Jouer à Blocks





Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1819 Karma: 2866 Re: Blocks Re: Blocks 1 J'entends mon voisin qui joui. Takateck Je suis accro Inscrit le: 12/12/2018 Envois: 1736 Karma: 1259 Re: Blocks Re: Blocks 0 Excellent ça va fonctionner les méninges kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1850 Karma: 3336 Re: Blocks Re: Blocks 4 Le "OOHHH YEEAHHH" est extrêmement malaisant !



Le jeux est, quant à lui, très sympa. Gribouillage Je viens d'arriver Inscrit le: 15/10/2014 Envois: 62 Karma: 328 Re: Blocks Re: Blocks 1

@kpouer

Le "OOHHH YEEAHHH" est extrêmement malaisant !





Ah non moi ça me chauffe ? Citation :Ah non moi ça me chauffe ? PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11091 Karma: 10572 Re: Blocks Re: Blocks 4 Woaw, un jeu qui passe en article, j'ai l'impression d'être revenu 15 ans en arrière TovahCat Je m'installe Inscrit le: 25/7/2006 Envois: 103 Karma: 126 Re: Blocks Re: Blocks 0 Ouah. Un jeu sur Koreus. On est en quelle année svp ? J'ai un doute. Avaruus Help Desk Inscrit le: 10/2/2018 Envois: 7931 Karma: 6936 Re: Blocks Re: Blocks 0 Oh lala, un jeu sur Koreus. Mais quelle est cette temporalité ? DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 638 Karma: 864 Re: Blocks Re: Blocks 0 Alice Coffin n'aime pas gagner à ce jeu. hardkor Je suis accro Inscrit le: 19/4/2014 Envois: 658 Re: Blocks Re: Blocks 0 C'est un jeux Oh Yeah ! Belith Je m'installe Inscrit le: 26/2/2017 Envois: 149 Karma: 266 Re: Blocks Re: Blocks 0 Bon allé, encore un!

...

Rhaaa, il était facile, encore un!

...

Bon allé, c'est le dernier!

...

Houla, il a l'air dur celui là! Je vais essayer...

...

Bon celui làn c'est le dernier!

... _hans Je m'installe Inscrit le: 19/6/2017 Envois: 133 Karma: 636 Re: Blocks Re: Blocks 0 Bizarre les associations des idées, ce genre de bruitage malaisant m'a fait penser au jeu Monique Passion Hôtesse de Caisse... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.