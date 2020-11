Vidéo : Un homme fait tourner son bras cassé dans tous les sens Posté par Tchairo

Vidéo déconseillée aux plus sensibles

Un homme est capable de faire tourner son bras cassé dans tous les sens.



Vidéo (15s) : Un homme fait tourner son bras cassé





Vidéo : Une gymnaste se casse les deux jambes

A quel moment ça disjoncte à ce point dans une tête.

Il va probablement causer des dommages irréversibles.

Y'a pas des artères qu'il n'est pas très bon de maltraiter de la sorte dans un bras?

@Phanou6942

.

"qui n'a sans doute pas été soignée correctement"

hahahahahahahahahaha !

hahahahahahahahahaha ! Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 6006 Karma: 2490 Re: Un homme fait tourner son bras cassé dans tous les sens Re: Un homme fait tourner son bras cassé dans tous les sens 0 corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1240 Karma: 2962 En ligne ! Re: Un homme fait tourner son bras cassé dans tous les sens Re: Un homme fait tourner son bras cassé dans tous les sens 0 Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.